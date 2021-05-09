Финская разведка заявила о готовности Москвы применить войска в Европе

12:05 9.05.2021

В минобороны Финляндии заявили о готовности России применить войска в Европе. Это следует из доклада о работе военной разведки страны.

В спецслужбе обратили внимание на усиление напряженности в Европе из-за «возвращения к силовой политике».

«Россия, например, продемонстрировала способность и готовность использовать, где это необходимо, включая Европу, вооруженные силы для достижения своих целей», — уточняется в отчете.

Авторы документа отметили, что отстаивание внешнеполитических интересов путем использования вооруженных сил, как правило, не является основным или наиболее действенным методом. Тем не менее, по данным разведки, «основные игроки, расположенные рядом с Финляндией, такие как Россия, развивают свой потенциал и занимаются подготовкой войск путем регулярных и масштабных учений».

Кроме того, документ указывает на то, что Россия продолжает усиливать военное присутствие в арктическом регионе, пишут «Известия». Как считают авторы отчета, регион «в ближайшие годы» может превратиться в новую зону противостояния великих держав. Тем не менее в Финляндии признали, что у России есть экономические интересы в Арктике, которые она имеет право защищать.