Финская разведка заявила о готовности Москвы применить войска в Европе

В минобороны Финляндии заявили о готовности России применить войска в Европе. Это следует из доклада о работе военной разведки страны.

В спецслужбе обратили внимание на усиление напряженности в Европе из-за «возвращения к силовой политике».

«Россия, например, продемонстрировала способность и готовность использовать, где это необходимо, включая Европу, вооруженные силы для достижения своих целей», — уточняется в отчете.

Авторы документа отметили, что отстаивание внешнеполитических интересов путем использования вооруженных сил, как правило, не является основным или наиболее действенным методом. Тем не менее, по данным разведки, «основные игроки, расположенные рядом с Финляндией, такие как Россия, развивают свой потенциал и занимаются подготовкой войск путем регулярных и масштабных учений».

Кроме того, документ указывает на то, что Россия продолжает усиливать военное присутствие в арктическом регионе, пишут «Известия». Как считают авторы отчета, регион «в ближайшие годы» может превратиться в новую зону противостояния великих держав. Тем не менее в Финляндии признали, что у России есть экономические интересы в Арктике, которые она имеет право защищать.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.05.2021, 22:22
    Гость: Громко зевая

    Это поэтому в Эстонии проходят крупнейшие за 25 лет учения США в Европе?
    В Эстонию прибыли 700 американских военнослужащих. Они высадились в ночь на субботу на аэродром Нурмси в рамках учений Swift Response, которые начались 5 мая.
    Становится тревожно за посевы брюквы, или куузига, на туземном. Ведь все вытопчут.

  2. 09.05.2021, 22:07
    Гость: Финская месть?

    За спрятанную в военном училище памятную доску Маннергейму, соучастнику фашистской блокады Ленинграда, родины путинизма, который пообещал за схрон от народного гнева поместить её на одной из центральных улиц выжившего города?

  4. 09.05.2021, 21:31
    Гость: Мнение

    А зачем вообще нужен Генеральный штаб, если он не готовит возможные планы применения войск против любого вероятного противника?
    Пример?
    В 1941 году у Красной армии не было планов ведения оборонительных боев на западном направлении.
    Наступательные - были.
    Результат мы знаем...
    Фамилию начальника Генерального штаба - тоже...

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© KM.RU, Алексей Белкин
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