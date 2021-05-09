Финская разведка заявила о готовности Москвы применить войска в Европе
В минобороны Финляндии заявили о готовности России применить войска в Европе. Это следует из доклада о работе военной разведки страны.
В спецслужбе обратили внимание на усиление напряженности в Европе из-за «возвращения к силовой политике».
«Россия, например, продемонстрировала способность и готовность использовать, где это необходимо, включая Европу, вооруженные силы для достижения своих целей», — уточняется в отчете.
Авторы документа отметили, что отстаивание внешнеполитических интересов путем использования вооруженных сил, как правило, не является основным или наиболее действенным методом. Тем не менее, по данным разведки, «основные игроки, расположенные рядом с Финляндией, такие как Россия, развивают свой потенциал и занимаются подготовкой войск путем регулярных и масштабных учений».
Кроме того, документ указывает на то, что Россия продолжает усиливать военное присутствие в арктическом регионе, пишут «Известия». Как считают авторы отчета, регион «в ближайшие годы» может превратиться в новую зону противостояния великих держав. Тем не менее в Финляндии признали, что у России есть экономические интересы в Арктике, которые она имеет право защищать.
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Это поэтому в Эстонии проходят крупнейшие за 25 лет учения США в Европе?
В Эстонию прибыли 700 американских военнослужащих. Они высадились в ночь на субботу на аэродром Нурмси в рамках учений Swift Response, которые начались 5 мая.
Становится тревожно за посевы брюквы, или куузига, на туземном. Ведь все вытопчут.
За спрятанную в военном училище памятную доску Маннергейму, соучастнику фашистской блокады Ленинграда, родины путинизма, который пообещал за схрон от народного гнева поместить её на одной из центральных улиц выжившего города?
Нет, у нас фуфло правит бал...Бояться нечего.
А зачем вообще нужен Генеральный штаб, если он не готовит возможные планы применения войск против любого вероятного противника?
Пример?
В 1941 году у Красной армии не было планов ведения оборонительных боев на западном направлении.
Наступательные - были.
Результат мы знаем...
Фамилию начальника Генерального штаба - тоже...
У нас не Сталин у власти.