Израиль заявил о ликвидации ключевых фигур разведки ХАМАС

08:00 12.05.2021

Армия Израиля заявила о ликвидации ключевых фигур разведки ХАМАС, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу израильской армии.

Сообщается, что израильские истребители "нейтрализовали ключевые фигуры разведки ХАМАС: Хассана Каоджи, главу отдела безопасности военной разведки ХАМАС, и его заместителя Вали Иссу, главу отдела контрразведки".

Также отмечается, что Израиль поразил ряд стратегических целей ХАМАС в секторе Газа. "Удары в настоящее время продолжаются", - добавляют израильские военные.

Ранее стало известно, что "Бригада аль-Кассам", боевое крыло движения ХАМАС, выпустила 100 ракет в направлении города Беэр-Шева на юге Израиля в ответ на возобновление ударов ВВС Израиля по домам в секторе Газа.

Массированный обстрел Израиля палестинские группировки ведут с 18.00 вчерашнего дня. Армия Израиля призвала пять тысяч резервистов для укрепления различных подразделений во время операции против палестинских исламистов "Стражи Стены".

С вечера вторника сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, более 15 раз сработали в Тель-Авиве и близлежащих городах.

С минувшей ночи сирены воздушной тревоги не затихают в городах, граничащих с палестинским анклавом и в Ашкелоне. С 13.00 палестинские группировки начали обстреливать крупный город Ашдод.