Израиль заявил о ликвидации ключевых фигур разведки ХАМАС
Армия Израиля заявила о ликвидации ключевых фигур разведки ХАМАС, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу израильской армии.
Сообщается, что израильские истребители "нейтрализовали ключевые фигуры разведки ХАМАС: Хассана Каоджи, главу отдела безопасности военной разведки ХАМАС, и его заместителя Вали Иссу, главу отдела контрразведки".
Также отмечается, что Израиль поразил ряд стратегических целей ХАМАС в секторе Газа. "Удары в настоящее время продолжаются", - добавляют израильские военные.
Ранее стало известно, что "Бригада аль-Кассам", боевое крыло движения ХАМАС, выпустила 100 ракет в направлении города Беэр-Шева на юге Израиля в ответ на возобновление ударов ВВС Израиля по домам в секторе Газа.
Массированный обстрел Израиля палестинские группировки ведут с 18.00 вчерашнего дня. Армия Израиля призвала пять тысяч резервистов для укрепления различных подразделений во время операции против палестинских исламистов "Стражи Стены".
С вечера вторника сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, более 15 раз сработали в Тель-Авиве и близлежащих городах.
С минувшей ночи сирены воздушной тревоги не затихают в городах, граничащих с палестинским анклавом и в Ашкелоне. С 13.00 палестинские группировки начали обстреливать крупный город Ашдод.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А я ХАМАС не обеляю. Обе стороны в этом конфликте хороши. Оттого и договориться никак не могут. Вопрос с причине обострения ситуации. Насколько я понял, около 28 семей палестинцев по решению суда собираются выселить из одного из районов Иерусалима. А они там проживают (если не ошибаюсь) с 1957 года. Ну и зачем ? Почему бы не дать им узаконить жилье, которое они занимают на протяжении десятков лет. Зачем на улицу то выгонять ?
Слышал эту новость. Хотя сейчас уже говорят о 52 погибших и 320 раненых. Это тоже не мало. Кстати, в Израиле погибших всего 6 человек. Это по поводу того, сколько ХАМАС своими ракетами угробил.
Значит Бабченко из пальца эту новость высосал. А потом в социальных сетях выложил. Или нет ? Может у него спросим откуда эта новость взялась ? Хотя не ответит. Он с москалями клятыми не общается. Скорее вам ответ даст. Тем более, что одно время он сам в Израиль перебраться собирался.
Если из тысячи сбивать 90% то 100 долетят ,простая арифметика нигде нет гарантий 100%
Арабы не признают, разве? Тогда принудить обе стороны признать и принудить к миру. Преценденты есть. Но в первую очередь закупить в РФ ,,Панцирь,, и отказаться от железного друшлака.