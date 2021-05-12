Израиль заявил о ликвидации ключевых фигур разведки ХАМАС

Армия Израиля заявила о ликвидации ключевых фигур разведки ХАМАС, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу израильской армии.

Сообщается, что  израильские истребители "нейтрализовали ключевые фигуры разведки ХАМАС: Хассана Каоджи, главу отдела безопасности военной разведки ХАМАС, и его заместителя Вали Иссу, главу отдела контрразведки".

Также отмечается, что Израиль поразил ряд стратегических целей ХАМАС в секторе Газа. "Удары в настоящее время продолжаются", - добавляют израильские военные.

Ранее стало известно, что "Бригада аль-Кассам", боевое крыло движения ХАМАС, выпустила 100 ракет в направлении города Беэр-Шева на юге Израиля в ответ на возобновление ударов ВВС Израиля по домам в секторе Газа.

Массированный обстрел Израиля палестинские группировки ведут с 18.00 вчерашнего дня. Армия Израиля призвала пять тысяч резервистов для укрепления различных подразделений во время операции против палестинских исламистов "Стражи Стены".

С вечера вторника сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, более 15 раз сработали в Тель-Авиве и близлежащих городах.
С минувшей ночи сирены воздушной тревоги не затихают в городах, граничащих с палестинским анклавом и в Ашкелоне. С 13.00 палестинские группировки начали обстреливать крупный город Ашдод.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 12.05.2021, 18:29
    Гость: stalker

    А я ХАМАС не обеляю. Обе стороны в этом конфликте хороши. Оттого и договориться никак не могут. Вопрос с причине обострения ситуации. Насколько я понял, около 28 семей палестинцев по решению суда собираются выселить из одного из районов Иерусалима. А они там проживают (если не ошибаюсь) с 1957 года. Ну и зачем ? Почему бы не дать им узаконить жилье, которое они занимают на протяжении десятков лет. Зачем на улицу то выгонять ?

  2. 12.05.2021, 18:24
    Гость: stalker

    Слышал эту новость. Хотя сейчас уже говорят о 52 погибших и 320 раненых. Это тоже не мало. Кстати, в Израиле погибших всего 6 человек. Это по поводу того, сколько ХАМАС своими ракетами угробил.

  3. 12.05.2021, 18:22
    Гость: stalker

    Значит Бабченко из пальца эту новость высосал. А потом в социальных сетях выложил. Или нет ? Может у него спросим откуда эта новость взялась ? Хотя не ответит. Он с москалями клятыми не общается. Скорее вам ответ даст. Тем более, что одно время он сам в Израиль перебраться собирался.

  5. 12.05.2021, 16:34
    Гость: ОТСТАВНИК

    Арабы не признают, разве? Тогда принудить обе стороны признать и принудить к миру. Преценденты есть. Но в первую очередь закупить в РФ ,,Панцирь,, и отказаться от железного друшлака.

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