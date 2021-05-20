В Рейкьявике состоялась первая встреча Сергея Лаврова и госсекретаря США

11:08 20.05.2021

Переговоры на полях Арктического совета в Рейкьявике стали первой очной встречей главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, вступившего в должность в начале этого года.

Глава российского внешнеполитического ведомства оценил эту встречу как конструктивную. "Беседа мне показалась конструктивной. Есть понимание необходимости преодолеть нездоровую ситуацию, которая сложилась между Москвой и Вашингтоном в предыдущие годы", - цитирует Лаврова ТАСС.

По итогам встречи будут готовиться предложения для президентов России и США по вопросам стратегической стабильности, рассказал глава МИД РФ. Он указал, что еще администрация бывшего президента США Дональда Трампа приняла антидипломатические меры в отношении РФ. "Эта цепная реакция никого не устраивает, и я почувствовал у наших американских коллег такое же ощущение. Будем готовить предложения для наших президентов и по этим вопросам, и по вопросам развития нашего диалога по стратегической стабильности", - отметил министр.

Лавров подчеркнул, что Москва подтвердила готовность обсуждать в рамках диалога по стратегической стабильности все влияющие на нее аспекты и факторы, Вашингтон не отказался от такой концепции. "Мы сегодня подтвердили наше предложение о том, чтобы начать диалог, рассматривая все аспекты, все факторы, влияющие на стратегическую стабильность: ядерные, неядерные, наступательные, оборонительные. Я не увидел отказа от такой концепции, но экспертам еще предстоит над этим поработать", - отметил Сергей Лавров.