В Рейкьявике состоялась первая встреча Сергея Лаврова и госсекретаря США
Переговоры на полях Арктического совета в Рейкьявике стали первой очной встречей главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, вступившего в должность в начале этого года.
Глава российского внешнеполитического ведомства оценил эту встречу как конструктивную. "Беседа мне показалась конструктивной. Есть понимание необходимости преодолеть нездоровую ситуацию, которая сложилась между Москвой и Вашингтоном в предыдущие годы", - цитирует Лаврова ТАСС.
По итогам встречи будут готовиться предложения для президентов России и США по вопросам стратегической стабильности, рассказал глава МИД РФ. Он указал, что еще администрация бывшего президента США Дональда Трампа приняла антидипломатические меры в отношении РФ. "Эта цепная реакция никого не устраивает, и я почувствовал у наших американских коллег такое же ощущение. Будем готовить предложения для наших президентов и по этим вопросам, и по вопросам развития нашего диалога по стратегической стабильности", - отметил министр.
Лавров подчеркнул, что Москва подтвердила готовность обсуждать в рамках диалога по стратегической стабильности все влияющие на нее аспекты и факторы, Вашингтон не отказался от такой концепции. "Мы сегодня подтвердили наше предложение о том, чтобы начать диалог, рассматривая все аспекты, все факторы, влияющие на стратегическую стабильность: ядерные, неядерные, наступательные, оборонительные. Я не увидел отказа от такой концепции, но экспертам еще предстоит над этим поработать", - отметил Сергей Лавров.
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В свое время Министр Иностранных Дел СССР А.А.Громыко сказал "Лучше 10 лет переговоров, чем один день войны" В этом и заключается основная задача дипломатии. Или вам повоевать захотелось? Я почти за 80 лет жизни избежал служения в армии и тем более участия в каких-либо военных действиях и вам того же желаю. Надеюсь это вы понимаете?
Так что пусть встречаются министры и говорят о чем угодно сколько угодно времени, только бы не стреляли друг в друга. К сожалению людей, заставших ВМВ, остается все меньше, поэтому и появляются не понимающие.
Встреча прошла успешно, улыбки, шутки и взаимные похлопывания по плечу. Лавров с доводами оппонента согласился, все проблемы будут сняты и они расстались друзьями теперь будут дружить семьями. В ожидании такого же прорыва от встречи президентов. Всё будет по старому как в прелесные 90е в кремле праздник, пересидели трудные времена.
о чем можно разговаривать со страной которая хочет втянуть Россию в "горячую" третью мировую?
все равно второй перестройки не будет.
Поехал значит все сдадут!
Блуждающая мина приехала в Москву,присмотритесь к ней она была советником Рейгана!
Против таких профи Лавровы и вся кремлевская рать это детский сад,
А Горбачев когда поехал на встречу в Рейкьявик был обречен!
Все сдал ,без боя!