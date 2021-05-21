Израильских полицейских в Иерусалиме забросали камнями

На Храмовой горе в Иерусалиме произошли столкновения израильской полиции с палестинцами.

Беспорядки, по данным полиции, начались через несколько часов после вступления в силу договоренностей о прекращении огня. Сообщается, что сотни молодых людей забросали полицейских камнями и бутылками с зажигательной смесью, сообщает РБК со ссылкой на The Jerusalem Post.

По данным издания, десятки тысяч палестинцев собрались там, чтобы отпраздновать «то, что ХАМАС называет победой над Израилем». Люди запускали фейерверки и размахивали флагами. После этого в полицейских полетели камни и бутылки с зажигательной смесью. В район были стянуты дополнительные силы, который в ответ применили слезоточивый газ и резиновые пули.

Как пишет The Times of Israel, движение ХАМАС, которое находится у власти в секторе Газа, после соглашения о прекращении огня объявило о своей победе. Тысячи людей вышли на улицы, чтобы отпраздновать это событие.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 21.05.2021, 18:54
    Гость: 123

    Автор, явно мечтает, дабы так было, но никто в полицию камни и молотова не бросает. Не панимаю, каму верить, автору пасквиля, иль своим глазам??

Выбор читателей
Анатолий Чубайс © KM.RU, Алексей Белкин
Чубайс назвал причину ненависти к советской власти
Ученые объяснили, почему не доверяют российской вакцине «Спутник V»
Сможет ли власть избежать повторения катастрофической ошибки прошлого на фоне тяжелого противостояния с Западом?
Медведев не исключил введение обязательной вакцинации
Избранное
Первый «конь» или как выбрать свою первую машину
Игорь Растеряев передумал петь о Владимире Путине
Отучаем ребенка от постоянного маминого присутствия
Сергей Бондарчук не делал никаких движений в сторону власти
«Право на жилище и его неприкосновенность – это не только право на четыре стены и крышу. Это право на обладание своей идентичностью»
«Зодчие», 15 мая, Magnus Locus
История русской елки
Кто есть кто в белорусской оппозиции: Ольга Карач - «пророссийская» замена Тихановской
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин сделал любопытное заявление
Масштабные хищения с помощью судей и разгром ИТ-холдинга «Эр-Стайл» рейдерами. Заявление Вячеслава Рудникова
ВОЗ высоко оценила стратегию Москвы по развитию города для здоровья его жителей