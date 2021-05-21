Израильских полицейских в Иерусалиме забросали камнями
На Храмовой горе в Иерусалиме произошли столкновения израильской полиции с палестинцами.
Беспорядки, по данным полиции, начались через несколько часов после вступления в силу договоренностей о прекращении огня. Сообщается, что сотни молодых людей забросали полицейских камнями и бутылками с зажигательной смесью, сообщает РБК со ссылкой на The Jerusalem Post.
По данным издания, десятки тысяч палестинцев собрались там, чтобы отпраздновать «то, что ХАМАС называет победой над Израилем». Люди запускали фейерверки и размахивали флагами. После этого в полицейских полетели камни и бутылки с зажигательной смесью. В район были стянуты дополнительные силы, который в ответ применили слезоточивый газ и резиновые пули.
Как пишет The Times of Israel, движение ХАМАС, которое находится у власти в секторе Газа, после соглашения о прекращении огня объявило о своей победе. Тысячи людей вышли на улицы, чтобы отпраздновать это событие.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Очередной раз победили Израиль.Но что ж так хреново то?
Автор, явно мечтает, дабы так было, но никто в полицию камни и молотова не бросает. Не панимаю, каму верить, автору пасквиля, иль своим глазам??