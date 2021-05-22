В Белоруссии заблокировали интернет-портал Sports.ru

12:35 22.05.2021

В Белоруссии заблокировали спортивный интернет-портал Sports.ru.

«Сайт у пользователей из Белоруссии либо не открывается, либо выдается сообщение о блокировке Мининформом», — цитирует РБК сообщение издания.

Вместе с тем, как отметили в Sports.ru, сайт продолжает работать у некоторых мобильных операторов.

Первый заместитель министра информации Белоруссии Андрей Кунцевич подтвердил блокировку портала. По его словам, в Мининформ с ходатайством обратились налоговые органы республики в связи с нарушениями законодательства об азартных играх. Помимо Sports.ru заблокированы еще 483 ресурса.

Владельцем Sports.ru в феврале стал основатель компании Faberlic Алексей Нечаев. Сумму сделки предприниматель не назвал. Основатели проекта Дмитрий Навоша и Дмитрий Степанов остались в Sports.ru в качестве наблюдателей в совете директоров.

Навоша неоднократно выступал с критикой президента Белоруссии Александра Лукашенко. В августе прошлого года он объявил о создании фонда помощи белорусам, потерявшим работу из-за участия в протестах против Лукашенко. Помощь в том числе была обещана силовикам, которые отка