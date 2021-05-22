В Белоруссии заблокировали интернет-портал Sports.ru

В Белоруссии заблокировали спортивный интернет-портал Sports.ru. 

«Сайт у пользователей из Белоруссии либо не открывается, либо выдается сообщение о блокировке Мининформом», — цитирует РБК сообщение издания.

Вместе с тем, как отметили в Sports.ru, сайт продолжает работать у некоторых мобильных операторов.

Первый заместитель министра информации Белоруссии Андрей Кунцевич подтвердил блокировку портала. По его словам, в Мининформ с ходатайством обратились налоговые органы республики в связи с нарушениями законодательства об азартных играх. Помимо Sports.ru заблокированы еще 483 ресурса.

Владельцем Sports.ru в феврале стал основатель компании Faberlic Алексей Нечаев. Сумму сделки предприниматель не назвал. Основатели проекта Дмитрий Навоша и Дмитрий Степанов остались в Sports.ru в качестве наблюдателей в совете директоров.

Навоша неоднократно выступал с критикой президента Белоруссии Александра Лукашенко. В августе прошлого года он объявил о создании фонда помощи белорусам, потерявшим работу из-за участия в протестах против Лукашенко. Помощь в том числе была обещана силовикам, которые отка

 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 22.05.2021, 18:32
    Гость: Тренер

    Этот и подобный сайты под вывеской новостей о спорте выманимают деньги и устраивают лохотроны казино и тотализаторы всех давно пора закрыть.

  5. 22.05.2021, 14:15
    Гость: НХ

    Правильно сделали! Когда в России начнут ограничивать деятельность "пятой колонны"?

Все комментарии (6)
Выбор читателей
Ученые объяснили, почему не доверяют российской вакцине «Спутник V»
Для счастья человеку в России необходимо чуть более 170 тысяч рублей в месяц
«Только в России, как уже неоднократно признавали даже представители власти, работающий человек может оставаться бедным»
Сможет ли власть избежать повторения катастрофической ошибки прошлого на фоне тяжелого противостояния с Западом?
Сергей Черняховский. И вновь Дзержинский
Избранное
Александр Леонтьев («Северный Флот»): «В нашей стране принято не решать проблему, а устранять человека»
Оформление потолка: что нужно знать
Агорафобия: причины, симптомы, лечение и профилактика
Средства рукотворной красоты, или Как хранить косметику?
«Эта ситуация провоцирует социальный взрыв»: что готовят храмоборцы в Чите
Блеск и нищета Москвабада. Часть третья. Город одиноких сердец
Рассказ от Минэнерго про бензин, или Почему Путин тянет с Посланием
«Уже 12 лет вся система находится не просто в системном кризисе, она находится на пороге разрушения!»
Как солдат полопает – так он и потопает: как менялось питание в российской армии
Российские причины белорусской катастрофы
«Взятки ветром надуло»: чиновников освободят от наказаний за коррупцию