Минск рассказал, кто угрожал взорвать рейс Ryanair над Вильнюсом
Сообщение о минировании самолета Ryanair, на котором летел оппозиционер Роман Протасевич, поступило от имени солдат палестинской группировки ХАМАС, которые угрожали взорвать бомбу над Вильнюсом.
Об этом сообщает Onliner со ссылкой на Минтранс Белоруссии.
По словам директора департамента по авиации минтранса Артема Сикорского, угрожавшие требовали от ЕС прекратить поддерживать действия Израиля. Также он сообщил, что угроза поступила на электронную почту аэропорта в Минске, после чего ее передали в «Белаэронавигацию».
«Мы, солдаты ХАМАС, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в Секторе Газа. Мы требуем, чтобы Европейский Союз отказался от поддержки Израиля в этой войне. Известно, что участники Delfi Economic Forum возвращаются домой рейсом 4978. В этот самолет заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом», - говорилось в тексте письма.
«После установления связи между белорусским диспетчером и экипажем воздушного судна, сразу же была доведена информация о поступившей угрозе. В этот момент экипаж мог воспользоваться возможностью и принять решение вернуться во Львов, в Киев, сесть в Варшаве, продолжить полет до Вильнюса и т.д.», - рассказал Сикорский.
Командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных сил Белоруссии Игорь Голуб также отметил, что самолет к посадке никто не принуждал.
«Мы обращаемся в Организацию международной гражданской авиации (ICAO), Международную ассоциацию воздушного транспорта, Европейское агентство по безопасности полетов, к представителям заинтересованных авиационных администраций принять участие в беспристрастном расследовании произошедшего события. Мы готовы предоставить всю объективную информацию и в первую очередь материалы переговоров "диспетчер - пилот". Вместе с тем мы также просим соответствующие авиационные администрации предоставить расшифровки переговоров с борта воздушного судна для того, чтобы оценить нашу правоту и доказать, что наши диспетчеры действовали в соответствии с международными обязательствами и никакого давления либо принуждения к посадке воздушного судна не было», - заключил Сикорский.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Юр.зацепок никаких это точно, зато парень о-очень ценный кадр и знает достаточно много, чтобы вся это Евросвора завыла в ожидании всплытия подводной лодки на чистые воды.
Глава Минтранса Беларуси по авиации зачитывает, как он утверждает, письмо «Хамас» о минировании рейса Ryanair, на котором летел Роман Протасевич.
Мда. Лаврову не позавидуешь. Теперь надо или не верить Минтрансу Беларуси, или получится, что лучшие друзья из ХАМАСа самолеты минируют
Видимо, ХАМАС - единственная террористическая организация, о которой слыхали в КГБ Белоруссии?
Ну, хоть телевизор смотрят, уже неплохо...))
Но если серьёзно, то это подтверждает моё предположение, что операцию подготовили и провернули наши спецслужбы. И Батьку подставили как раз перед встречей с Путиным, и своих белорусских коллег выставили в не самом лучшем свете.
А че там у вас в Красноярске не удивлялись,когда из петрова и боширова взрывников чешских складов сделали,а чем белорусы хуже.
Очень похоже на депортацию по случаю. Цель? Та же, что и в деле с Навальным. Организация провокаций и демонстраций.(версия)