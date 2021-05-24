Минск рассказал, кто угрожал взорвать рейс Ryanair над Вильнюсом

17:29 24.05.2021

Сообщение о минировании самолета Ryanair, на котором летел оппозиционер Роман Протасевич, поступило от имени солдат палестинской группировки ХАМАС, которые угрожали взорвать бомбу над Вильнюсом.

Об этом сообщает Onliner со ссылкой на Минтранс Белоруссии.

По словам директора департамента по авиации минтранса Артема Сикорского, угрожавшие требовали от ЕС прекратить поддерживать действия Израиля. Также он сообщил, что угроза поступила на электронную почту аэропорта в Минске, после чего ее передали в «Белаэронавигацию».

«Мы, солдаты ХАМАС, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в Секторе Газа. Мы требуем, чтобы Европейский Союз отказался от поддержки Израиля в этой войне. Известно, что участники Delfi Economic Forum возвращаются домой рейсом 4978. В этот самолет заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом», - говорилось в тексте письма.

«После установления связи между белорусским диспетчером и экипажем воздушного судна, сразу же была доведена информация о поступившей угрозе. В этот момент экипаж мог воспользоваться возможностью и принять решение вернуться во Львов, в Киев, сесть в Варшаве, продолжить полет до Вильнюса и т.д.», - рассказал Сикорский.

Командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных сил Белоруссии Игорь Голуб также отметил, что самолет к посадке никто не принуждал.

«Мы обращаемся в Организацию международной гражданской авиации (ICAO), Международную ассоциацию воздушного транспорта, Европейское агентство по безопасности полетов, к представителям заинтересованных авиационных администраций принять участие в беспристрастном расследовании произошедшего события. Мы готовы предоставить всю объективную информацию и в первую очередь материалы переговоров "диспетчер - пилот". Вместе с тем мы также просим соответствующие авиационные администрации предоставить расшифровки переговоров с борта воздушного судна для того, чтобы оценить нашу правоту и доказать, что наши диспетчеры действовали в соответствии с международными обязательствами и никакого давления либо принуждения к посадке воздушного судна не было», - заключил Сикорский.