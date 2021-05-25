Украина прекратит авиасообщение с Белоруссией

Фото с сайта Pixabay.com

С полуночи 26 мая Украина заморозит авиасообщение с Белоруссией, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram. Официальное решение на сайте кабмина Украины пока не размещено.

«С 00:00 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью. Только что на внеочередном заседании правительство поручило Мининфраструктуры, Госавиаслужбе и ГП «Украэрорух» принять для этого необходимые меры», — заявил Шмыгаль.

Помимо этого, украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Белоруссии, а пограничники получили указания прекратить в таможенных пунктах аэропортов оформление пассажиров, следующих из Белоруссии или в Белоруссию.

По словам Шмыгаля, инцидент с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске является нарушением Конвенции о международной гражданской авиации. «Решение нашего правительства направлено на обеспечение безопасности полетов и пассажиров», — добавил он.

Лайнер Ryanair совершил экстренную посадку в Минске 23 мая. Двое его пассажиров — белорусский оппозиционный журналист Роман Протасевич и его девушка, гражданка РФ Софья Сапега — были задержаны.

После этого Великобритания и Франция приостановили разрешение на полеты «Белавиа», Литва перестала принимать самолеты из Беларуси, а Евросовет распорядился запретить полеты белорусских авиакомпаний во все страны ЕС.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 25.05.2021, 19:15
    Гость: наблюдатель

    Помним. А "врать самим себе дело неблагодарное". …И всё должно быть во временной жизни земного пребывания "честно, полноценно и добросовестно".. . "по признанию канцлера Германии Ангелы Меркель, реализация политической части «Минска-2» является самой трудной, ведь Россия настаивает на включении в прямой диалог представителей непризнанных (самоопределившихся) республик Донбасса".

  4. 25.05.2021, 15:41
    Гость: издалека

    В Украине нет нации и никогда ее не было, если угодно - в модерном розуминни, как этнополитической общности, объединенной национальным рынком, хозяйственным комплексом, системой общепринятых ценностей, общими чертами ментально-психического характера, мнимым или реальным единством исторической судьбы, языковыми способами коммуникации. И т.д. Довольно. И в конце-концов, нацию формирует, понятно, национальная буржуазия А потому нет и никаких националистов в "европейському розуминни" и национальных интересов.

  5. 25.05.2021, 15:36
    Гость: мнение со стороны

    Увы - это проблема и России. Выход Беларуси из системы связей с РФ - экономических, политических, военных, культурных, мало того, что большинству беларусов в чисто конкретном плане ничего не даст, только отберет( по Украине видно, если присмотреться, как это? - незашоренными глазами, что ли?) , но и РФ, как субъекту мировой политики . нанесет серьезнейший удар. Конечно, куче русофобов в РФ что-то перепадет, не исключено, но государству .... Не думаю.

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