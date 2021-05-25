Украина прекратит авиасообщение с Белоруссией

11:12 25.05.2021

С полуночи 26 мая Украина заморозит авиасообщение с Белоруссией, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram. Официальное решение на сайте кабмина Украины пока не размещено.

«С 00:00 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью. Только что на внеочередном заседании правительство поручило Мининфраструктуры, Госавиаслужбе и ГП «Украэрорух» принять для этого необходимые меры», — заявил Шмыгаль.

Помимо этого, украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Белоруссии, а пограничники получили указания прекратить в таможенных пунктах аэропортов оформление пассажиров, следующих из Белоруссии или в Белоруссию.

По словам Шмыгаля, инцидент с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске является нарушением Конвенции о международной гражданской авиации. «Решение нашего правительства направлено на обеспечение безопасности полетов и пассажиров», — добавил он.

Лайнер Ryanair совершил экстренную посадку в Минске 23 мая. Двое его пассажиров — белорусский оппозиционный журналист Роман Протасевич и его девушка, гражданка РФ Софья Сапега — были задержаны.

После этого Великобритания и Франция приостановили разрешение на полеты «Белавиа», Литва перестала принимать самолеты из Беларуси, а Евросовет распорядился запретить полеты белорусских авиакомпаний во все страны ЕС.