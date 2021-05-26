Лукашенко потребовал от Запада компенсации за инцидент с самолетом Ryanair

14:14 26.05.2021

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от стран Запада компенсировать расходы, которые понес Минск из-за инцидента с самолетом Ryanair.

«Если вы готовите очередной пакет санкций, то не забудьте компенсировать затраты, которые понесла белорусская сторона за время расследования инцидента. МЧС, Минздрав, саперы, кинологи, антитеррор и другие службы, которые были подняты по моей команде. Ведь они были задействованы в соответствии с международными правилами и нашими законами. Надо за это заплатить», - цитирует его слова издание «СБ. Беларусь сегодня».

«Всему миру понятно, что против нас развязана многоплановая, многоуровневая гибридная война. Цель ясна. Кому выгодно демонизировать Беларусь, мы тоже знаем. Я хочу, чтобы вы слышали и понимали: Беларусь – небольшая страна, но мы ответим адекватно. В мире есть подобные примеры. А прежде чем делать резкие, необдуманные движения, вспомните, что Беларусь - это центр Европы. И если здесь что-то вспыхнет – это очередная война, мировая война. Предыдущая, кстати, тоже начиналась отсюда», - подчеркнул Лукашенко.