Лукашенко потребовал от Запада компенсации за инцидент с самолетом Ryanair

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от стран Запада компенсировать расходы, которые понес Минск из-за инцидента с самолетом Ryanair.

«Если вы готовите очередной пакет санкций, то не забудьте компенсировать затраты, которые понесла белорусская сторона за время расследования инцидента. МЧС, Минздрав, саперы, кинологи, антитеррор и другие службы, которые были подняты по моей команде. Ведь они были задействованы в соответствии с международными правилами и нашими законами. Надо за это заплатить», - цитирует его слова издание «СБ. Беларусь сегодня».

«Всему миру понятно, что против нас развязана многоплановая, многоуровневая гибридная война. Цель ясна. Кому выгодно демонизировать Беларусь, мы тоже знаем. Я хочу, чтобы вы слышали и понимали: Беларусь – небольшая страна, но мы ответим адекватно. В мире есть подобные примеры. А прежде чем делать резкие, необдуманные движения, вспомните, что Беларусь - это центр Европы. И если здесь что-то вспыхнет – это очередная война, мировая война. Предыдущая, кстати, тоже начиналась отсюда», - подчеркнул Лукашенко.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 26.05.2021, 17:24
    Гость: Красный

    Все мечтает, все фантазирует наш многовекторник о том, как Белоруссии кто-то из казны мировой империалистической закулисы будет платить. Эти деньги не для Белоруссии, а для центров мирового капитала, чьи валюты являются резервными. - Оставь надежду, всяк в капитализм входящий!

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