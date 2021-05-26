Иран запретил майнинг биткоина до сентября

Фото с сайта facebook.com

Власти Ирана запретили майнинг биткоина с 26 мая и до 22 сентября 2021. Причина — высокое энергопотребление майнинговых операций, которое ведет к перегрузке энергосистем страны.

О запрете майнинга на летний период по национальному телевидению заявил президент Ирана Хасан Рухани, передает агентство Bloomberg.

По данным агентства, власти винят в участившихся блэкаутах нелегальный майнинг, на который приходится 85% этих операций в стране. Отмечается, что Иран занимает непропорционально большую долю в мировом майнинге крипты — от 3,4% до 4,5% — поскольку использует биткоин как платежное средство в условиях американских санкций.

Осложнила ситуацию весенняя засуха, снизившая выработку электроэнергии на ГЭС страны. Специфический для Ирана фактор — субсидируемая электроэнергия в особых экономических зонах, которой для майнинга пользуются китайские компании.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 27.05.2021, 02:20
    Гость: Андрей 515

    Рассчитываться в биткоинах имеет смысл только при достаточно больших суммах. Сотни тыс. баксов. Для мельче сделок есть другие монетки. Да и майнинг тут не причём. Видимо речь идёт о пронырливых китайцах оседлавших дотации.

  2. 27.05.2021, 02:09
    Гость: Андрей 515

    Ага, охоту на ведьм устроить. Вместо того, что бы атомную энергетику развивать, даже солнечная энергетика приближается по рентабельности к углеводородной, тем более в Иране.

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