Иран запретил майнинг биткоина до сентября

19:13 26.05.2021

Власти Ирана запретили майнинг биткоина с 26 мая и до 22 сентября 2021. Причина — высокое энергопотребление майнинговых операций, которое ведет к перегрузке энергосистем страны.

О запрете майнинга на летний период по национальному телевидению заявил президент Ирана Хасан Рухани, передает агентство Bloomberg.

По данным агентства, власти винят в участившихся блэкаутах нелегальный майнинг, на который приходится 85% этих операций в стране. Отмечается, что Иран занимает непропорционально большую долю в мировом майнинге крипты — от 3,4% до 4,5% — поскольку использует биткоин как платежное средство в условиях американских санкций.

Осложнила ситуацию весенняя засуха, снизившая выработку электроэнергии на ГЭС страны. Специфический для Ирана фактор — субсидируемая электроэнергия в особых экономических зонах, которой для майнинга пользуются китайские компании.