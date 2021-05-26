Иран запретил майнинг биткоина до сентября
Власти Ирана запретили майнинг биткоина с 26 мая и до 22 сентября 2021. Причина — высокое энергопотребление майнинговых операций, которое ведет к перегрузке энергосистем страны.
О запрете майнинга на летний период по национальному телевидению заявил президент Ирана Хасан Рухани, передает агентство Bloomberg.
По данным агентства, власти винят в участившихся блэкаутах нелегальный майнинг, на который приходится 85% этих операций в стране. Отмечается, что Иран занимает непропорционально большую долю в мировом майнинге крипты — от 3,4% до 4,5% — поскольку использует биткоин как платежное средство в условиях американских санкций.
Осложнила ситуацию весенняя засуха, снизившая выработку электроэнергии на ГЭС страны. Специфический для Ирана фактор — субсидируемая электроэнергия в особых экономических зонах, которой для майнинга пользуются китайские компании.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Рассчитываться в биткоинах имеет смысл только при достаточно больших суммах. Сотни тыс. баксов. Для мельче сделок есть другие монетки. Да и майнинг тут не причём. Видимо речь идёт о пронырливых китайцах оседлавших дотации.
Ага, охоту на ведьм устроить. Вместо того, что бы атомную энергетику развивать, даже солнечная энергетика приближается по рентабельности к углеводородной, тем более в Иране.
за эту дьявольщину надо вообще бошки рубить.