В США назвали российский газ «самым грязным в мире»

09:30 28.05.2021

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что природный газ, получаемый в России, якобы является "самым грязным" в мире.

Как пишет РИА Новости, данное заявление министр сделала в ходе слушаний в комитете Палаты представителей американского Конгресса по науке, космосу и технологиям, отвечая на вопросы касательно санкций в отношении газопровода "Северный поток - 2".

Она заявила, что выступает против данного проекта, обосновав свою позицию тем, что он "очень опасен", так как Россия "транспортирует самый грязный на земле природный газ без какого-либо соблюдения безопасности по выбросам метана". Тем самым Россия, якобы, наносит значительный урон климату.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, Украина и ряд европейских стран.

Ранее американский президент Джо Байден признал, что санкции против "Северного потока — 2" к настоящему моменту контрпродуктивны, поскольку проект близок к завершению.