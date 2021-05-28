В США назвали российский газ «самым грязным в мире»
Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что природный газ, получаемый в России, якобы является "самым грязным" в мире.
Как пишет РИА Новости, данное заявление министр сделала в ходе слушаний в комитете Палаты представителей американского Конгресса по науке, космосу и технологиям, отвечая на вопросы касательно санкций в отношении газопровода "Северный поток - 2".
Она заявила, что выступает против данного проекта, обосновав свою позицию тем, что он "очень опасен", так как Россия "транспортирует самый грязный на земле природный газ без какого-либо соблюдения безопасности по выбросам метана". Тем самым Россия, якобы, наносит значительный урон климату.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, Украина и ряд европейских стран.
Ранее американский президент Джо Байден признал, что санкции против "Северного потока — 2" к настоящему моменту контрпродуктивны, поскольку проект близок к завершению.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Кто-то явно прогуливал уроки по химии в школе )))
американский газ самый чистый в мире. Они его с мылом моют.
Она - просто невменяемая личность. Российский природный газ - самый обычный он поставляется в Германию больше 30 лет и ни разу не вызвал претензий к качеству. Это о чём-то говорит? Американский природный газ - такой же. А вот американский СПГ который добывается методом гидроразрыва содержит вредных веществ в несколько раз больше да ещё и при его добыче загрязняются химическими реактивами грунтовые воды. Тут как говорится - чья бы корова мычала.... Но вот американцам эта беспардонная клевета не поможет. Любой покупатель российского газа с лёгкостью сделает химический анализ - и станет ясна правда.
Ха, ха, ха !!!
Ну так помойте его перед употреблением.