США объявили о санкциях против Белоруссии

09:05 29.05.2021

Соединенные Штаты анонсировали введение санкций против Белоруссии в связи с ситуацией с самолетом Ryanair.

Как пишет "Интерфакс", под санкции США попадут девять госпредприятий Белоруссии, в том числе Белнефтехим", "Нафтан", "Гродно азот", "Гродно химволокно", "Лакокраска" и "Полоцк стекловолокно". Санкции вступят в силу с 3 июня.

Кроме того Вашингтон пообещал разработать с партнерами целевые санкции в отношении представителей белорусских властей.

Также будет приостановлено соглашение о воздушном сообщении между США и Белоруссией.

Тем самым США официально присоединились к осуждению действий властей Белоруссии на фоне "нарастающей волны репрессий режима Лукашенко против стремлений белорусского народа к демократии и правам человека".

"Мы призываем Лукашенко провести заслуживающее доверия международное расследование событий 23 мая, немедленно освободить всех политических заключенных и вступить во всеобъемлющий и подлинный политический диалог с лидерами демократической оппозиции и групп гражданского общества, который приведет к проведению свободных и справедливых президентских выборов под эгидой и наблюдением ОБСЕ", - заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе объявления о грядущих санкциях.