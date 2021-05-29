США объявили о санкциях против Белоруссии

Соединенные Штаты анонсировали введение санкций против Белоруссии в связи с ситуацией с самолетом Ryanair.

Как пишет "Интерфакс", под санкции США попадут девять госпредприятий Белоруссии, в том числе Белнефтехим", "Нафтан", "Гродно азот", "Гродно химволокно", "Лакокраска" и "Полоцк стекловолокно". Санкции вступят в силу с 3 июня.

Кроме того Вашингтон пообещал разработать с партнерами целевые санкции в отношении представителей белорусских властей.

Также будет приостановлено соглашение о воздушном сообщении между США и Белоруссией.

Тем самым США официально присоединились к осуждению действий властей Белоруссии на фоне "нарастающей волны репрессий режима Лукашенко против стремлений белорусского народа к демократии и правам человека".

"Мы призываем Лукашенко провести заслуживающее доверия международное расследование событий 23 мая, немедленно освободить всех политических заключенных и вступить во всеобъемлющий и подлинный политический диалог с лидерами демократической оппозиции и групп гражданского общества, который приведет к проведению свободных и справедливых президентских выборов под эгидой и наблюдением ОБСЕ", - заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе объявления о грядущих санкциях.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 29.05.2021, 13:17
    Гость: Андрюша- враг жертвы рваного презерватива.

    Личный дурень,вот и субсидируй Луку из своих средств.

  2. 29.05.2021, 13:11
    Гость: Федор

    Профессор ,онини поделятся свалившимся на нах счастьем с Россией в полной мере.

  3. 29.05.2021, 12:58
    Гость: минску

    Бацка недавно обьяснял как самолет посадил -сто раз наврал:
    Летчик просил связаться с его компанией-наврал что те трубку не берут. Наврал что спасли АЭС. Наврал что самолет никто не принимал. Наврал про ХАМАС. Наврал что Протасевича не избивали.
    Очень хорошо что скоро отвечать ему за это придется.

  4. 29.05.2021, 12:40
    Гость: личный опыт

    надо как и всегда: выплатить из федерального бюджета России компенсации Беларуси за эти пиндосные санкции. Мы - не они. Мы - добрые. США объявляют санкции, а Россия - антисанкции. Только так и надо выручать друг друга.

  5. 29.05.2021, 12:10
    Гость: Шалом !

    Знаешь и без тебя нашлись умники из вашей общины алимов которые повысили пенсионный возрат в России и уменьшают пенсии ростом цифр на ценниках в магазинах.

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