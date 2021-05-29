Air France и Austrian Airlines начали летать в Москву в обход Белоруссии
Французская авиакомпания Air France возобновила полеты из Парижа в Москву. Ранее она отменила три таких рейса в связи с тем, что Россия не предоставила ей новый воздушный коридор. Разрешение на полет в Москву в обход Белоруссии также получила австрийская компания Austrian Airlines, сообщает "Коммерсант".
Сегодня, 29 мая, впервые за три дня самолет Air France вылетел в Москву из парижского аэропорта Руасси—Шарль де Голль.
«Мы получили разрешение на выполнение сегодняшнего полета по альтернативному маршруту. Таким образом, мы можем совершить запланированный полет из Вены в Москву и обратно. Все в порядке»,— сказала агентству ТАСС представитель Austrian Airlines. Она добавила, что уже в пути самолет, двигающийся из Австрии в Китай транзитом через российскую территорию. «После того как сейчас это удалось, мы уверены, что получим разрешение на дальнейшие такие полеты»,— сказала она.
23 мая в столице Белоруссии посадили самолет Ryanair с экс-главредом Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем на борту, которого сразу же задержали. Белорусские власти называли причиной посадки угрозу теракта на борту. Страны Евросоюза раскритиковали действия Минска и призвали закрыть для Белоруссии воздушное пространство и аэропорты. Полеты над Белоруссией приостановили Air France, Finnair, Austrian Airlines, Lufthansa и AirBaltic.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Да пусть летают в обход - воздух над РБ станет чище. Самолеты - главный загрязнитель атмосферы. На западе все равно сейчас делать нечего - там ковидный концлагерь и террор, а также бродят толпы гопарей из Африки.
Неужели здравый смысл возобладал? Зная нашу власть, сильно сомнительно
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21-не железное.
Где быд.орусские креветки и морепродукты, киви и бананы с авокадо, признание ЮО и Абхазии с Крымом. Много где.
- хочу быть в передовых рядах советской молодежи(из заявления).. - предал
- если нарушу эту мою клятву пусть меня постигнет суровая кара.. - предал
- готов отдать все силы делу строительства коммунизма(из заявления) - предал
- пока я президент, повышения пенсионного возраста не будет.. - предал
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Ну вот и цена путинской солидарности.
"Родина бросит тебя, сынок. Всегда" (с)