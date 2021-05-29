Air France и Austrian Airlines начали летать в Москву в обход Белоруссии

Самолет Airbus A380 © KM.RU, Кирилл Зыков

Французская авиакомпания Air France возобновила полеты из Парижа в Москву. Ранее она отменила три таких рейса в связи с тем, что Россия не предоставила ей новый воздушный коридор. Разрешение на полет в Москву в обход Белоруссии также получила австрийская компания Austrian Airlines, сообщает "Коммерсант".

Сегодня, 29 мая, впервые за три дня самолет Air France вылетел в Москву из парижского аэропорта Руасси—Шарль де Голль.

«Мы получили разрешение на выполнение сегодняшнего полета по альтернативному маршруту. Таким образом, мы можем совершить запланированный полет из Вены в Москву и обратно. Все в порядке»,— сказала агентству ТАСС представитель Austrian Airlines. Она добавила, что уже в пути самолет, двигающийся из Австрии в Китай транзитом через российскую территорию. «После того как сейчас это удалось, мы уверены, что получим разрешение на дальнейшие такие полеты»,— сказала она.

23 мая в столице Белоруссии посадили самолет Ryanair с экс-главредом Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем на борту, которого сразу же задержали. Белорусские власти называли причиной посадки угрозу теракта на борту. Страны Евросоюза раскритиковали действия Минска и призвали закрыть для Белоруссии воздушное пространство и аэропорты. Полеты над Белоруссией приостановили Air France, Finnair, Austrian Airlines, Lufthansa и AirBaltic.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 29.05.2021, 19:23
    Гость: test

    Да пусть летают в обход - воздух над РБ станет чище. Самолеты - главный загрязнитель атмосферы. На западе все равно сейчас делать нечего - там ковидный концлагерь и террор, а также бродят толпы гопарей из Африки.

  2. 29.05.2021, 19:15
    Гость: Жителю

    Неужели здравый смысл возобладал? Зная нашу власть, сильно сомнительно
    ----------'
    21-не железное.

  3. 29.05.2021, 17:05
    Гость: Наверно там же

    Где быд.орусские креветки и морепродукты, киви и бананы с авокадо, признание ЮО и Абхазии с Крымом. Много где.

  4. 29.05.2021, 17:02
    Гость: Личное дело №

    - хочу быть в передовых рядах советской молодежи(из заявления).. - предал
    - если нарушу эту мою клятву пусть меня постигнет суровая кара.. - предал
    - готов отдать все силы делу строительства коммунизма(из заявления) - предал
    - пока я президент, повышения пенсионного возраста не будет.. - предал
    ...................................................................
    - союзника по ОДКБ, члена Таможенного союза - предал

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