Air France и Austrian Airlines начали летать в Москву в обход Белоруссии

14:20 29.05.2021

Французская авиакомпания Air France возобновила полеты из Парижа в Москву. Ранее она отменила три таких рейса в связи с тем, что Россия не предоставила ей новый воздушный коридор. Разрешение на полет в Москву в обход Белоруссии также получила австрийская компания Austrian Airlines, сообщает "Коммерсант".

Сегодня, 29 мая, впервые за три дня самолет Air France вылетел в Москву из парижского аэропорта Руасси—Шарль де Голль.

«Мы получили разрешение на выполнение сегодняшнего полета по альтернативному маршруту. Таким образом, мы можем совершить запланированный полет из Вены в Москву и обратно. Все в порядке»,— сказала агентству ТАСС представитель Austrian Airlines. Она добавила, что уже в пути самолет, двигающийся из Австрии в Китай транзитом через российскую территорию. «После того как сейчас это удалось, мы уверены, что получим разрешение на дальнейшие такие полеты»,— сказала она.

23 мая в столице Белоруссии посадили самолет Ryanair с экс-главредом Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем на борту, которого сразу же задержали. Белорусские власти называли причиной посадки угрозу теракта на борту. Страны Евросоюза раскритиковали действия Минска и призвали закрыть для Белоруссии воздушное пространство и аэропорты. Полеты над Белоруссией приостановили Air France, Finnair, Austrian Airlines, Lufthansa и AirBaltic.