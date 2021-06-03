В ЕС осудили Грецию за звуки пушечных залпов для отпугивания нелегалов

© KM.RU, Александра Воздвиженская

ЕС выразил обеспокоенность мерами греческих властей, которые используют имитацию артиллерийских выстрелов для отпугивания нелегалов, пытающихся перебраться в Грецию из Турции, пишет "Интерфакс".

В ЕС полагают, что это противоречит законам ЕС, касающимся защиты прав человека.

"Меры должны быть пропорциональными и не должны противоречить основным правам человека, в том числе праву на получение убежища", - прокомментировал ситуацию представитель Европейской комиссии Адальберт Янц.

Ранее СМИ сообщали, что пограничная полиция Греции для отпугивания нелегалов применяла специальную акустическую аппаратуру, имитирующую звуки пушечных выстрелов.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.06.2021, 23:27
    Гость: буратино

    И что случилось? Мигранты жидко дефекнули в Средиземное море и погребли обратно? Наверняка нет. Вообще, какие-то двойные стандарты: ворон можно пугать, а мигрантов нельзя.

  3. 03.06.2021, 22:11
    Гость: Считаю,

    что грекам не только нужно имитировать пушечные выстрелы, но еще и начинать открывать нормальный огонь из пулеметов и пушек по этим толпам бездельников и дармоедов, прущих в Европу, чтобы жить там на халяву. Типа, "беженцы".

  5. 03.06.2021, 19:03
    Гость: – Какое самое разрушительное оружие в мире?

    – Носовая пушка крейсера «Аврора». Один холостой выстрел — и семьдесят лет разрухи.

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