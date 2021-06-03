В ЕС осудили Грецию за звуки пушечных залпов для отпугивания нелегалов
ЕС выразил обеспокоенность мерами греческих властей, которые используют имитацию артиллерийских выстрелов для отпугивания нелегалов, пытающихся перебраться в Грецию из Турции, пишет "Интерфакс".
В ЕС полагают, что это противоречит законам ЕС, касающимся защиты прав человека.
"Меры должны быть пропорциональными и не должны противоречить основным правам человека, в том числе праву на получение убежища", - прокомментировал ситуацию представитель Европейской комиссии Адальберт Янц.
Ранее СМИ сообщали, что пограничная полиция Греции для отпугивания нелегалов применяла специальную акустическую аппаратуру, имитирующую звуки пушечных выстрелов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
И что случилось? Мигранты жидко дефекнули в Средиземное море и погребли обратно? Наверняка нет. Вообще, какие-то двойные стандарты: ворон можно пугать, а мигрантов нельзя.
И залпы башенных орудий В последний путь проводят нас...
что грекам не только нужно имитировать пушечные выстрелы, но еще и начинать открывать нормальный огонь из пулеметов и пушек по этим толпам бездельников и дармоедов, прущих в Европу, чтобы жить там на халяву. Типа, "беженцы".
и шутки у тебя дурацкие.
– Носовая пушка крейсера «Аврора». Один холостой выстрел — и семьдесят лет разрухи.