Кипр выразил готовность принимать вакцинированных россиян без ПЦР-тестов

19:08 7.06.2021

Власти Кипра заявили о готовности принимать россиян, вакцинированных «Спутником V». Кроме того, власти пообщали взять на себя расходы по лечению и содержанию туристов, у которых по прибытии в страну будет выявлен коронавирус.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова заместителя министра туризма Кипра Савваса Пердиоса.

«Кипрское правительство берет на себя все расходы по лечению и проживанию, если у туриста будет обнаружен COVID. Включая медикаменты, питание, напитки. Также мы оплатим все расходы тех, кто контактировал с заболевшим», - заявил Пердиос.

При этом он заявил, что туристы с подозрением на коронавирус будут отправляться в медицинское учреждение или в обсерватор, организованный в одном из отелей острова, и не будут заселяться в отели с другими путешествинниками.

Пердиос также напомнил, что российским туристам перед поездкой на Кипр нужно сдать анализ ПЦР за 72 часа до вылета и иметь при себе справку, а также пройти тест по прибытии на Кипр (стоимость 30 евро, результаты приходят в течении 3 часов).

При этом те, у кого есть прививка «Спутником V», могут не делать тесты.

«В России есть и другие вакцины, однако мы принимаем пока только со "Спутником", поскольку препарат был подан на сертификацию в ВОЗ. Как только туда будут поданы заявки на другие вакцины, Кипр будет готов их признать», - отметил Пердиос.