Кипр выразил готовность принимать вакцинированных россиян без ПЦР-тестов

Сертификат о прививке

Власти Кипра заявили о готовности принимать россиян, вакцинированных «Спутником V». Кроме того, власти пообщали взять на себя расходы по лечению и содержанию туристов, у которых по прибытии в страну будет выявлен коронавирус.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова заместителя министра туризма Кипра Савваса Пердиоса.

«Кипрское правительство берет на себя все расходы по лечению и проживанию, если у туриста будет обнаружен COVID. Включая медикаменты, питание, напитки. Также мы оплатим все расходы тех, кто контактировал с заболевшим», - заявил Пердиос.

При этом он заявил, что туристы с подозрением на коронавирус будут отправляться в медицинское учреждение или в обсерватор, организованный в одном из отелей острова, и не будут заселяться в отели с другими путешествинниками.

Пердиос также напомнил, что российским туристам перед поездкой на Кипр нужно сдать анализ ПЦР за 72 часа до вылета и иметь при себе справку, а также пройти тест по прибытии на Кипр (стоимость 30 евро, результаты приходят в течении 3 часов).

При этом те, у кого есть прививка «Спутником V», могут не делать тесты.

«В России есть и другие вакцины, однако мы принимаем пока только со "Спутником", поскольку препарат был подан на сертификацию в ВОЗ. Как только туда будут поданы заявки на другие вакцины, Кипр будет готов их признать», - отметил Пердиос.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Владимир Назаров
Как раздразнить народ? Минфин выплатил 42 млн «эксперту» - автору пенсионной реформы
Вопрос назрел: закон должен защитить правоохранителей и «самообороняющихся»?
«В мире предвоенная ситуация. Война, жестокая и беспощадная, готова вспыхнуть в любой момент»
Александр Бастрыкин © KM.RU, Алексей Белкин
Бастрыкин потребовал отпустить убившего нарушителя полицейского
Избранное
Blues Bastards, 2 мая, «Мумий Тролль Music Bar»
Цифровое слабоумие: дистанционное обучение - вредный эксперимент над здоровьем детей!
Такая разная Ирина Рахманова
Зачем России новая орбитальная космическая станция
«Ногу Свело!», 23 апреля, паб «Шервуд» (Мытищи)
Жалюзи. Какие выбрать: внутренние или наружные?
Как либеральная оптимизация привела к тяжелому положению в медицине России на фоне коронавируса?
ОГЭ убивает наших детей
Мара, 10 апреля, БигБен (Тверь)
Сибирские морозы диктуют свои правила: изменилась программа боевой подготовки воинских частей
«Советская Армия была готова выполнить любой приказ по сохранению Советского Союза. Но такого приказа не поступило»