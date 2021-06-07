В Белом доме отказались считать встречу с Путиным поощрением
Соединенные Штаты рассматривают встречу с президентом РФ Владимиром Путиным не как поощрение, а как защиту своих интересов. Об этом сообщил на брифинге советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
«Хотел бы повторить, что мы рассматриваем встречу с российским президентом не как поощрение, а как жизненно необходимую часть защиты американских интересов и ценностей. Джо Байден встречается с Владимиром Путиным не вопреки различиям между нашими странами, а благодаря им», — заявил американский чиновник.
По словам Салливана, у двух держав есть «множество вопросов» для проработки, а прямой разговор Байдена с Путиным — «лучший способ понять, что намеревается и планирует делать Россия». Байден планирует рассказать российскому коллеге о своей позиции, указал советник.
«Не может быть какой-либо замены контактам между двумя лидерами, особенно в контексте решения сложных вопросов», — подчеркнул Салливан.
Напомним, саммит Путина и Байдена запланирован на 16 июня в Женеве.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ни о каких поощрениях речи нет и быть не может. США наложили на Россию десятки экономических санкций. Это откровенно враждебные действия, так же как и захват российской собственности - зданий посольства. Это вызвало ответные действия России - снижение использования доллара (чтобы защититься от санкций) и сближение с Китаем. И для нормализации отношений на уступки должна идти не Россия а США должны снять санкции ( а по-хорошему и оплатить весь ущерб нанесённый ими) и с извинениями вернуть здания посольства.