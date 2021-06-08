Макрон прокомментировал инцидент с ударом по лицу

20:50 8.06.2021

Удар по лицу, который получил президент Франции Эмманюэль Макрон, является единичным инцидентом. Произошедшее не должно отвлекать страну и граждан от более важных проблем, заявил национальный лидер.

«Все в порядке. Мы должны рассматривать в перспективе этот инцидент, являющийся, по моему мнению, единичным. Он не должен затмевать другие жизненно важные для многих проблемы», — цитирует главу государства телеканал BFM.

По словам президента Франции, отдельные лица, проявляющие жестокость и агрессию, не должны отвлекать на себя информационную повестку.

«Подавляющее большинство французов интересуют базовые вопросы. Давайте не позволим отдельным инцидентам, радикальным лицам, которые всегда присутствуют на демонстрациях, завладеть общественной повесткой, они этого не заслуживают», — пояснил политик.

В то же время премьер-министр Франции Жан Кастекс добавил, что «целью таких действий является демократия».

«Демократия — это дебаты, диалог, это столкновение мнений, выражение разногласий, но это никак не вербальные оскорбления и не физическое нападение», — подчеркнул Кастекс.

Напомним, Эмманюэль Макрон получил удар ладонью в лицо во время посещения департамента Дром на юго-востоке страны. Президент подошел к толпе местных жителей, после чего один из них совершил нападение на политика. В результате инцидента были задержаны два человека.