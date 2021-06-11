Небо над Женевой закроют из-за встречи Путина и Байдена

Власти Швейцарии ограничат использование воздушного пространства над Женевой в период проведения саммита Россия-США с 15 по 17 июня, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что данное решение принято в целях обеспечения безопасности во время встречи президентов Джо Байдена и Владимира Путина 16 июня.

"Использование воздушного пространства будет ограничено со вторника, 15 июня 2021 года, с 8.00 до четверга, 17 июня 2021 года, 17.00 по местному времени в районе над площадью Наций в Женеве", - говорится в заявлении правительства Швейцарии. 

На означенный период времени воздушно-военные силы Швейцарии усилят наблюдение за воздушным пространством Женевы. Ограничения не коснутся коммерческих рейсов в/из международного аэропорта Женевы.

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