Страны НАТО подтвердили решение принять Украину и Грузию в альянс

20:01 14.06.2021

Украина и Грузия в будущем смогут стать членами НАТО, говорится в итоговом заявлении саммита стран—членов НАТО. Конкретные даты вступления Украины и Грузии в Североатлантический альянс в документе не указаны. Участники саммита также заявили о готовности к диалогу с Россией и к усилению ее сдерживания.

«Мы подтверждаем решение, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году, о том, что Украина станет членом альянса с Планом действий по членству в качестве неотъемлемой части этого процесса. Мы твердо поддерживаем право Украины самостоятельно определять свое будущее и внешнеполитический курс без вмешательства извне»,— цитирует заявление «Коммерсант». Аналогичное решение принято и в отношении Грузии.

Участники саммита отметили успех Украины в проведении реформ, в том числе борьбу с коррупцией, децентрализацию на основе демократических ценностей, уважении прав человека, реформу в сфере безопасности. Члены НАТО заявили, что продолжат поддерживать реформы Украины в сфере безопасности и обороны, сотрудничать по вопросам безопасности в Черноморском регионе.

В документе сказано, что НАТО высоко ценит существенный вклад Грузии в операции НАТО. «Мы тесно сотрудничаем с Грузией по вопросам безопасности в Черноморском регионе, в ответ на все более дестабилизирующую деятельность России»,— говорится в заявлении. Страны альянса заявили о готовности усилить поддержку Грузии в повышении устойчивости к гибридным угрозам, в обучении и учениях.