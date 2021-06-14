Страны НАТО подтвердили решение принять Украину и Грузию в альянс
Украина и Грузия в будущем смогут стать членами НАТО, говорится в итоговом заявлении саммита стран—членов НАТО. Конкретные даты вступления Украины и Грузии в Североатлантический альянс в документе не указаны. Участники саммита также заявили о готовности к диалогу с Россией и к усилению ее сдерживания.
«Мы подтверждаем решение, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году, о том, что Украина станет членом альянса с Планом действий по членству в качестве неотъемлемой части этого процесса. Мы твердо поддерживаем право Украины самостоятельно определять свое будущее и внешнеполитический курс без вмешательства извне»,— цитирует заявление «Коммерсант». Аналогичное решение принято и в отношении Грузии.
Участники саммита отметили успех Украины в проведении реформ, в том числе борьбу с коррупцией, децентрализацию на основе демократических ценностей, уважении прав человека, реформу в сфере безопасности. Члены НАТО заявили, что продолжат поддерживать реформы Украины в сфере безопасности и обороны, сотрудничать по вопросам безопасности в Черноморском регионе.
В документе сказано, что НАТО высоко ценит существенный вклад Грузии в операции НАТО. «Мы тесно сотрудничаем с Грузией по вопросам безопасности в Черноморском регионе, в ответ на все более дестабилизирующую деятельность России»,— говорится в заявлении. Страны альянса заявили о готовности усилить поддержку Грузии в повышении устойчивости к гибридным угрозам, в обучении и учениях.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Теперь надо спросить у меченного егт мнение по этому поводу
А Вам свои пять копеек по любой теме ляжку жгут?
Да олигархи не пустили. Помните?
Значит, Третьей Мировой быть...
Чтобы сдержать Россию, её тоже примут в НАТО?
Тем более, что солцеликий гарант ещё на заре своего правления прщупывал почву в этом направлении.
Но тогда не случилось, и он спешно бросился укреплять армию и возбуждать дух патриотизма.