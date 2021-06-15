Украина решила обложить налогами жителей Крыма
Власти Украины решили ввести налоги для жителей Крыма, сообщает украинский портал "Обозреватель".
По данным издания, в Верховной Раде разрабатывается законопроект об отмене свободной экономической зоны "Крым", созданной в 2014 году. По задумке Киева, проживающие на полуострове украинцы должны будут платить такие же налоги, как и жители Украины.
Принять законопроект парламентарии планируют до саммита так называемой "Крымской платформы", намеченного на август.
Сейчас, согласно украинскому законодательству, граждане Украины, которые проживают в Крыму, считаются иностранцами, поэтому общегосударственные налоги с них не взимаются. При этом они не могут пользоваться украинскими банковскими услугами и рассчитывать на украинские пенсии.
Однако, в случае принятия законопроекта для крымчан ничего не изменится, им не придется платить налоги в украинскую казну, так как Крым является частью России и Киев не контролирует территорию полуострова.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Не видит разве сам - одна морока с ним!?
Да и Эрэфия вину бы искупила,
Когда б украденный подарок оплатила!
Видно плохо растёт раз её хорошо кормят , снабжают валютой, вооружают,а также готовят к вступлению в НАТО.
Имеющим шенген украинцам живущим в Крыму это создаст проблемы на таможне,а этого и добиваются в Украине
А "на Западе растет разочарование и усталость от Украины".
И знаем завещание предыдущих поколений для живущих людей Малороссии, что "ни при каких случаях, ни по каким важным или мелочным соображениям не называйте себя (не с того, не с чего) украинцами (окраинцами)". … А теперь "Украина стала государством тотального насилия"... и "Украина никогда не станет правовым государством". ... НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ "преступлений, совершенных нацистами и их пособниками"... однако "хватает приспособленцев, готовых предать память собственных предков". ... Помним, что "не существует Украины, в которой существует фашистский режим" ... "УКРАИНСТВО - ЭТО СЕПАРАТИЗМ"... ХУТОРЯНСКИЙ СЕПАРАТИЗМ... "НЕ ДОЛЖНЫ ДАТЬ БАНДЕРОВСКОЙ УКРАИНЕ" ИЗДЕВАТЬСЯ НАД ЛЮДЬМИ ... ныне утеснены "миллионы и миллионы украинцев, живущих сейчас под гнетом кучки фашиствующих американских марионеток и их бандэровских приспешников".