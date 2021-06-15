Украина решила обложить налогами жителей Крыма

Власти Украины решили ввести налоги для жителей Крыма, сообщает украинский портал "Обозреватель".

По данным издания, в Верховной Раде разрабатывается законопроект об отмене свободной экономической зоны "Крым", созданной в 2014 году. По задумке Киева, проживающие на полуострове украинцы должны будут платить такие же налоги, как и жители Украины.

Принять законопроект парламентарии планируют до саммита так называемой "Крымской платформы", намеченного на август. 

Сейчас, согласно украинскому законодательству, граждане Украины, которые проживают в Крыму, считаются иностранцами, поэтому общегосударственные налоги с них не взимаются. При этом они не могут пользоваться украинскими банковскими услугами и рассчитывать на украинские пенсии.

Однако, в случае принятия законопроекта для крымчан ничего не изменится, им не придется платить налоги в украинскую казну, так как Крым является частью России и Киев не контролирует территорию полуострова.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 15.06.2021, 16:49
    Гость: Москве бы наконец уж продал Киев Крым:

    Не видит разве сам - одна морока с ним!?
    Да и Эрэфия вину бы искупила,
    Когда б украденный подарок оплатила!

  2. 15.06.2021, 16:30
    Гость: сергей

    Видно плохо растёт раз её хорошо кормят , снабжают валютой, вооружают,а также готовят к вступлению в НАТО.

  3. 15.06.2021, 16:03
    Гость: anton

    Имеющим шенген украинцам живущим в Крыму это создаст проблемы на таможне,а этого и добиваются в Украине

  5. 15.06.2021, 15:30
    Гость: Гость

    И знаем завещание предыдущих поколений для живущих людей Малороссии, что "ни при каких случаях, ни по каким важным или мелочным соображениям не называйте себя (не с того, не с чего) украинцами (окраинцами)". … А теперь "Украина стала государством тотального насилия"... и "Украина никогда не станет правовым государством". ... НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ "преступлений, совершенных нацистами и их пособниками"... однако "хватает приспособленцев, готовых предать память собственных предков". ... Помним, что "не существует Украины, в которой существует фашистский режим" ... "УКРАИНСТВО - ЭТО СЕПАРАТИЗМ"... ХУТОРЯНСКИЙ СЕПАРАТИЗМ... "НЕ ДОЛЖНЫ ДАТЬ БАНДЕРОВСКОЙ УКРАИНЕ" ИЗДЕВАТЬСЯ НАД ЛЮДЬМИ ... ныне утеснены "миллионы и миллионы украинцев, живущих сейчас под гнетом кучки фашиствующих американских марионеток и их бандэровских приспешников".

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