Украина решила обложить налогами жителей Крыма

09:05 15.06.2021

Власти Украины решили ввести налоги для жителей Крыма, сообщает украинский портал "Обозреватель".

По данным издания, в Верховной Раде разрабатывается законопроект об отмене свободной экономической зоны "Крым", созданной в 2014 году. По задумке Киева, проживающие на полуострове украинцы должны будут платить такие же налоги, как и жители Украины.

Принять законопроект парламентарии планируют до саммита так называемой "Крымской платформы", намеченного на август.

Сейчас, согласно украинскому законодательству, граждане Украины, которые проживают в Крыму, считаются иностранцами, поэтому общегосударственные налоги с них не взимаются. При этом они не могут пользоваться украинскими банковскими услугами и рассчитывать на украинские пенсии.

Однако, в случае принятия законопроекта для крымчан ничего не изменится, им не придется платить налоги в украинскую казну, так как Крым является частью России и Киев не контролирует территорию полуострова.