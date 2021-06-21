Партия Пашиняна победила на парламентских выборах в Армении
Накануне, 20 июня, в Армении прошли парламентские выборы, в них приняли участие 21 партия и четыре блока.
По итогам подсчета всех голосов, победу одержала партия "Гражданский договор" исполняющего обязанности премьера Армении Никола Пашиняна, набрав 53,92% голосов. Победе этой партии не помешал упавший рейтинг Пашиняна после подписания им мирного договора с Азербайджаном по итогам Карабахской кампании.
Следом идет блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна с 21,04%. Третье место занял блок "Честь имею" бывшего президента Армении Сержа Саргсяна с 5,23%, при этом для прохождения в парламент ему необходимо было преодолеть семипроцентный барьер, сообщает РИА Новости.
Никол Пашинян поблагодарил граждан Армении за сделанный выбор, кроме того, он высказал слова признательности президенту России Владимиру Путину и главе российского правительства Михаилу Мишустину за помощь и поддержку Армении.
Комментарии читателей Оставить комментарий
договариваться с алиевым. В Армении договариваться не с кем.
Это для России очень не плохо,все договорённости по присутствию в Армении Российских военных ,для поддержания мира останутся.
что и господа песковы, фридманы, вексельберги,...
уже утвердил результаты выборов?
турки были правы?