Партия Пашиняна победила на парламентских выборах в Армении

10:05 21.06.2021

Накануне, 20 июня, в Армении прошли парламентские выборы, в них приняли участие 21 партия и четыре блока.

По итогам подсчета всех голосов, победу одержала партия "Гражданский договор" исполняющего обязанности премьера Армении Никола Пашиняна, набрав 53,92% голосов. Победе этой партии не помешал упавший рейтинг Пашиняна после подписания им мирного договора с Азербайджаном по итогам Карабахской кампании.

Следом идет блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна с 21,04%. Третье место занял блок "Честь имею" бывшего президента Армении Сержа Саргсяна с 5,23%, при этом для прохождения в парламент ему необходимо было преодолеть семипроцентный барьер, сообщает РИА Новости.

Никол Пашинян поблагодарил граждан Армении за сделанный выбор, кроме того, он высказал слова признательности президенту России Владимиру Путину и главе российского правительства Михаилу Мишустину за помощь и поддержку Армении.