ЕС ввел четвертый пакет санкций против Белоруссии

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Главы МИД стран-членов ЕС согласовали четвертый пакет санкций против Белоруссии. Об этом объявил глава Евросовета Шарль Мишель. В список попали 78 человек и восемь организаций.

«Сегодня ЕС послал новый сильный сигнал поддержки народу Белоруссии, введя новые ограничительные меры. Наше послание режиму не может быть понято неверно: освободить всех политических заключенных, прекратить дальнейшие репрессии, начать всеобъемлющий национальный диалог»,— написал Мишель в Twitter.

При этом власти ЕС сомневаются, что четвертый пакет индивидуальных санкций станет более эффективным, чем три предыдущих, поэтому Евросоюз готовится в ближайшие дни впервые принять экономические секторальные санкции против Минска.

Решение о вводе новых санкций поддержал глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич. В Twitter он указал, что четвертый пакет направлен не против белорусского народа, а против «диктатора и его соратников». По словам главы МИД Финляндии Пекки Хаависто, Совет Евросоюза примет четвертый пакет санкций против республики за «нарушения прав человека и давление на оппозицию», а также дополнительные санкции в связи с инцидентом с самолетом авиакомпании Ryanair.

23 мая лайнер Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска. Это произошло после сообщения белорусских властей о заложенной на борту бомбе (позднее его назвали ложным). В небе над Беларусью самолет сопровождал военный истребитель МиГ-29. После посадки лайнера были задержаны двое пассажиров — белорусский оппозиционный журналист Роман Протасевич и его девушка, гражданка РФ Софья Сапега. Позднее самолет авиакомпании Ryanair продолжил рейс в Вильнюс. Власти многих стран Европы сочли инцидент захватом пассажирского борта ради задержания Протасевича.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 21.06.2021, 16:31
    Гость: Что делает

    Евросоюз, ещё больше нарушает права человека.Против кого санкции, против простых людей. И это демократия.Так накажите Луку,против него лично санкции пусть введут.

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