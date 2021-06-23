В ООН заявили о наивысшем риске применения ядерного оружия

09:20 23.06.2021

В ООН заявили о повышенном риске использования ядерного оружия в мире, пишет РИА Новости.

В организации заявили, что на данный момент наблюдается увеличение значимости ядерного оружия в национальных стратегиях. В связи с этим риск его использования в результате намеренных действий, инцидента или человеческого фактора "является самым высоким с момента холодной войны".

В качестве причин, ООН называют наращивание многополярного ядерного порядка, региональную напряженность и гонку вооружений. "Мы наблюдаем отсутствие диалога, снижение прозрачности. Режим контроля над вооружениями продолжает разрушаться", — отмечают в организации.

Наибольшую опасность представляет риск неверного восприятия сигналов сторон и эскалации.

Наилучшим решением данной проблемы в ООН считают полную ликвидацию данного типа оружия.

Ранее Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) сообщил, что за 2020-й выросло количество развернутых ядерных боеголовок. По данным организации, в начале этого года их число составило 3825 штук против 3720 годом ранее.