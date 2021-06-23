В ООН заявили о наивысшем риске применения ядерного оружия
В ООН заявили о повышенном риске использования ядерного оружия в мире, пишет РИА Новости.
В организации заявили, что на данный момент наблюдается увеличение значимости ядерного оружия в национальных стратегиях. В связи с этим риск его использования в результате намеренных действий, инцидента или человеческого фактора "является самым высоким с момента холодной войны".
В качестве причин, ООН называют наращивание многополярного ядерного порядка, региональную напряженность и гонку вооружений. "Мы наблюдаем отсутствие диалога, снижение прозрачности. Режим контроля над вооружениями продолжает разрушаться", — отмечают в организации.
Наибольшую опасность представляет риск неверного восприятия сигналов сторон и эскалации.
Наилучшим решением данной проблемы в ООН считают полную ликвидацию данного типа оружия.
Ранее Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) сообщил, что за 2020-й выросло количество развернутых ядерных боеголовок. По данным организации, в начале этого года их число составило 3825 штук против 3720 годом ранее.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Во попали тогда 75 000 000 мировых $$ миллиардеров. Бабах и денежки тю тю.
надо добавить европейца и домофона
"Наилучшим решением данной проблемы в ООН считают полную ликвидацию данного типа оружия. "
На полную ликвидацию ЯО никто и никогда не пойдёт, так как у некоторых стран наличие ЯО является исключительно единственной гарантией того, что против них не будет совершена агрессия. С.Корея, Пакистан, Иран (вероятно уже имеющий ЯО) всё это сдерживает соседей от полномасштабной войны. Израиль не без основания боится Ирана и его ядерной программы, США и Япония боятся С.Кореи. Индия и Пакистан боятся друг друга. США и Евро-НАТО боятся РФ.
ЯО по сути сейчас это гарантия мира, исчезни ЯО - в мире вспыхнут сотни локальных конфликтов разом, которые неизбежно перерастут в третью мировую войну.
Не ЯО нужно уничтожать, а причины породившие его. ООН или тупит или лукавит.
Причины тот же давно известны. Американский империализм, еврейский сионофашзм, западный колониальный капитализм, англо саксонского разлива на деньгах сионизма.
Как только эти проблемы будут решены и ЯО никому даром не будет нужно.
Если кто и наращивает число боеголовок и правильно делает но это точно не РФ. В наше беспокойное время не о каком сокращении оружия и особенно ядерного не может быть и речи и у каждого в доме под подушкой должен быть калаш а на крыше пулемет. Для безопасности страны должны быть развернуты все имеющиеся в запасе ядерные силы, хотя их и осталось крайне мало и они безопасность страны более не гарантируют. Также нужно выйти из договоров по химическому и биологическому оружию. Последнее и так уже применяется спид, птичий грипп, свиной и наконец Ковид.
До того момента,какие риски были в период холодной войны,надо ещё дожить.????