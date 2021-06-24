Глава МИД КНДР счел контакты с США напрасной тратой времени

10:25 24.06.2021

Северная Корея назвала любые контакты с США бесполезными, пишет "Интерфакс".

Как заявил министр иностранных дел КНДР Ри Сон Гвон, власти страны не рассматривают даже возможность каких-либо контактов с Вашингтоном, так как это "ни к чему не приведет, а только отнимет драгоценное время".

Он также отметил, что МИД КНДР "приветствует" заявление, сделанное ранее заместителем директора департамента Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК), где призвали "отмахнуться от поспешных суждений, предположений и ожиданий США".

В свою очередь сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына - заместитель директора департамента информации ЦК ТПК Ким Е Чжон заявила, что у США неправильные ожидания от КНДР, тот путь, который они выбрали ошибочный и приведет к разочарованиям.

Она добавила: "Похоже, что США могут интерпретировать ситуацию таким образом, чтобы искать утешение для себя".

Так Ким Е Чжон прокомментировала слова советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, который ранее сказал, что Вашингтон рассматривает как "интересный сигнал" заявление лидера КНДР Ким Чен Ына на пленуме ЦК ТПК о том, что стране следует готовиться как к диалогу с США, так и к конфронтации.