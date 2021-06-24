Глава МИД КНДР счел контакты с США напрасной тратой времени
Северная Корея назвала любые контакты с США бесполезными, пишет "Интерфакс".
Как заявил министр иностранных дел КНДР Ри Сон Гвон, власти страны не рассматривают даже возможность каких-либо контактов с Вашингтоном, так как это "ни к чему не приведет, а только отнимет драгоценное время".
Он также отметил, что МИД КНДР "приветствует" заявление, сделанное ранее заместителем директора департамента Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК), где призвали "отмахнуться от поспешных суждений, предположений и ожиданий США".
В свою очередь сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына - заместитель директора департамента информации ЦК ТПК Ким Е Чжон заявила, что у США неправильные ожидания от КНДР, тот путь, который они выбрали ошибочный и приведет к разочарованиям.
Она добавила: "Похоже, что США могут интерпретировать ситуацию таким образом, чтобы искать утешение для себя".
Так Ким Е Чжон прокомментировала слова советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, который ранее сказал, что Вашингтон рассматривает как "интересный сигнал" заявление лидера КНДР Ким Чен Ына на пленуме ЦК ТПК о том, что стране следует готовиться как к диалогу с США, так и к конфронтации.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Да, сказали мы с Петром Иванычем. ... Сами виноваты, что подлые горбачевцы и мерзкие ельцинисты свалили СССР и теперь жируют на обломках Союза. Выхода другого нет, нужно начинать все сначала! А Ким не Горбачев, Ким не Ельцин и не Путин.
Да запросто.
В случае с КНДР и представлять ничего не надо: у них есть белый флаг (с голубым силуэтом полуострова) специально предназначенный для выступления объединённых команд Севера и Юга. Например, на зимней Олимпиаде-2018 под белым флагом выступила женская сборная Кореи по хоккею.
Но как бы вы взвыли, если бы в такой независимости дети без кожи рождались и прочие прелести изоляции.
Всему должна быть мера, а вот сша и кндр - крайние противоположности…
Белый флаг - флаг капитуляции.
прогибаться под Ротенбергов.