Глава МИД КНДР счел контакты с США напрасной тратой времени

Северная Корея назвала любые контакты с США бесполезными, пишет "Интерфакс".

Как заявил министр иностранных дел КНДР Ри Сон Гвон, власти страны не рассматривают даже возможность каких-либо контактов с Вашингтоном, так как это "ни к чему не приведет, а только отнимет драгоценное время".

Он также отметил, что МИД КНДР "приветствует" заявление, сделанное ранее заместителем директора департамента Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК), где призвали "отмахнуться от поспешных суждений, предположений и ожиданий США".

В свою очередь сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына - заместитель директора департамента информации ЦК ТПК Ким Е Чжон заявила, что у США неправильные ожидания от КНДР, тот путь, который они выбрали ошибочный и приведет к разочарованиям. 

Она добавила: "Похоже, что США могут интерпретировать ситуацию таким образом, чтобы искать утешение для себя".

Так Ким Е Чжон прокомментировала слова советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, который ранее сказал, что Вашингтон рассматривает как "интересный сигнал" заявление лидера КНДР Ким Чен Ына на пленуме ЦК ТПК о том, что стране следует готовиться как к диалогу с США, так и к конфронтации.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.06.2021, 18:40
    Гость: Так нам и надо!

    Да, сказали мы с Петром Иванычем. ... Сами виноваты, что подлые горбачевцы и мерзкие ельцинисты свалили СССР и теперь жируют на обломках Союза. Выхода другого нет, нужно начинать все сначала! А Ким не Горбачев, Ким не Ельцин и не Путин.

  2. 24.06.2021, 18:21
    Гость: Рабинович

    Да запросто.
    В случае с КНДР и представлять ничего не надо: у них есть белый флаг (с голубым силуэтом полуострова) специально предназначенный для выступления объединённых команд Севера и Юга. Например, на зимней Олимпиаде-2018 под белым флагом выступила женская сборная Кореи по хоккею.

  3. 24.06.2021, 16:32
    Гость: Молодцы,

    Но как бы вы взвыли, если бы в такой независимости дети без кожи рождались и прочие прелести изоляции.
    Всему должна быть мера, а вот сша и кндр - крайние противоположности…

Все комментарии (14)
Выбор читателей
«Отечество находится на грани катастрофы»: 30 лет со дня пророческого выступления Крючкова об агентах влиянии ЦРУ и кризисе в СССР
© KM.RU, Кирилл Дуболев
Партия ковида закручивает гайки, народ оценивает это как провокацию госпереворота
22 июня 1941 года. За что сражался наш народ?
Сборная России по футболу покидает Евро-2020
Избранное
«Действия Турции показывают, что она перестает быть не только партнером, но даже попутчиком России»
Алиментный фонд — новая кормушка для чиновников?
«Железный Феликс»: вернуть нельзя отложить
Врачи попросили у Путина бессрочный мораторий на уголовное преследование
Значимость страхования предпринимательских рисков, документация, необходимая при заключении договора страхования
Шпинат. Почему это растение - настоящая кладезь витаминов?
В Мурманской области продолжается весенняя призывная кампания-2021
Сергей Черняховский. Социологи и налоги
Кинопремьера «Серебряные коньки»: путь к сердцу капиталиста лежит через его карман
Советы по уходу за садом на подоконнике
Об угрозе «бессмысленного и беспощадного» бунта в России