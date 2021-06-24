Украина внесла Киркорова в перечень угрожающих нацбезопасности лиц

Фото с сайта twitter.com

Министерство культуры и информационной политики Украины внесло народного артиста РФ Филиппа Киркорова в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности страны.

«Служба безопасности Украины предоставила Министерству культуры список деятелей культуры, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины, а именно: Киркоров Филипп Бедросович (с 23.06.2021)», – говорится в релизе ведомства.

Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявила, что власти страны считают выступления российского артиста инструментом «мягкой российской политической пропаганды». Позже миграционная служба Литвы внесла Киркорова в список нежелательных лиц сроком на пять лет. Запрет на въезд Киркорова в Литву вступил в силу 19 января 2021 года.

Минкульт Украины обнародовал черный список деятелей культуры в 2015 году, в него вошли в том числе российские исполнители. Со временем список значительно расширился. На сегодняшний день в него включен 201 человек. Перечень составляет Минкульт на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны, Службы безопасности и Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.06.2021, 19:50
    Гость: Константин*

    Честное слово, каждый приличный гражданин - это угроза нацбезопасности таких/любых недогосударств.

  2. 24.06.2021, 19:26
    Гость: Ну, теперь

    Бедросыч будет ходить гоголем перед Пугачихой и похваляться своим политическим весом. А как же. В Куеве перед ним трепещут и боятся.

  3. 24.06.2021, 19:26
    Гость: написано: "Понятно, если какои..."

    а мы прочитали: "Понятно, если kokain..."
    потом поняли, что ошиблись,
    потом подумали, - а может и не ошиблись?
    может этим все и обьясняется?
    Дунул - слетал в Крым,
    Очнулся - санкции...
    Оно примерно так и работает.
    НЕ ЛЕТАЙТЕ, ДЕТКИ, В КРЫМ!
    А ТО БУДЕТ КАК С ФИЛЕЙ!

  4. 24.06.2021, 19:26
    Гость: сергей

    России угрожает весь бомонд, и особенно программы ТВ о их понтах и незаслужннном богатсве и роскоши.Ничего они кроме злости и отвращения у обывателя не вызывают.

  5. 24.06.2021, 19:20
    Гость: Все правильно!

    И еще больше он опасен для ментального здоровья и эмоционального равновесия, причем как Украины, так и России. Правда, Россия этого почему-то не замечает.

Все комментарии (25)
Выбор читателей
«Отечество находится на грани катастрофы»: 30 лет со дня пророческого выступления Крючкова об агентах влиянии ЦРУ и кризисе в СССР
© KM.RU, Кирилл Дуболев
Партия ковида закручивает гайки, народ оценивает это как провокацию госпереворота
Сергей Собянин
Собянин заявил о повторных заражениях ковидом даже после прививки
Черные мифы и историческая правда о начале Великой Отечественной войны
Избранное
«Финал Саддама был закономерным – из своего золотого терема он не смог разглядеть ряд важнейших деталей, из-за чего общая картина не собралась в единое целое»
«Коронавирусная эпопея приводит к тому, что процедура голосования утрачивает даже номинальную подконтрольность силам гражданского общества»
Волгоградцы активно протестуют против навязывания московского времени
Оформление потолка: что нужно знать
Прогноз на 2021-ый и ближайшие годы: дьявол будет пытаться вынуть из нас душу
«В наше время мы видим принципы фабрикации парадигм в исторической науке по политическому заказу правящей прослойки недавно получившего независимость государства»
«В мире предвоенная ситуация. Война, жестокая и беспощадная, готова вспыхнуть в любой момент»
Работа с удаленными компьютерными и операционными системами
Новорождённый: 19 советов для начинающих матерей
Общий и прямой билирубин
Самые первые месяцы в жизни ребенка