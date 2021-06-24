Украина внесла Киркорова в перечень угрожающих нацбезопасности лиц

12:06 24.06.2021

Министерство культуры и информационной политики Украины внесло народного артиста РФ Филиппа Киркорова в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности страны.

«Служба безопасности Украины предоставила Министерству культуры список деятелей культуры, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины, а именно: Киркоров Филипп Бедросович (с 23.06.2021)», – говорится в релизе ведомства.

Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявила, что власти страны считают выступления российского артиста инструментом «мягкой российской политической пропаганды». Позже миграционная служба Литвы внесла Киркорова в список нежелательных лиц сроком на пять лет. Запрет на въезд Киркорова в Литву вступил в силу 19 января 2021 года.

Минкульт Украины обнародовал черный список деятелей культуры в 2015 году, в него вошли в том числе российские исполнители. Со временем список значительно расширился. На сегодняшний день в него включен 201 человек. Перечень составляет Минкульт на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны, Службы безопасности и Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.