Украина внесла Киркорова в перечень угрожающих нацбезопасности лиц
Министерство культуры и информационной политики Украины внесло народного артиста РФ Филиппа Киркорова в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности страны.
«Служба безопасности Украины предоставила Министерству культуры список деятелей культуры, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины, а именно: Киркоров Филипп Бедросович (с 23.06.2021)», – говорится в релизе ведомства.
Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявила, что власти страны считают выступления российского артиста инструментом «мягкой российской политической пропаганды». Позже миграционная служба Литвы внесла Киркорова в список нежелательных лиц сроком на пять лет. Запрет на въезд Киркорова в Литву вступил в силу 19 января 2021 года.
Минкульт Украины обнародовал черный список деятелей культуры в 2015 году, в него вошли в том числе российские исполнители. Со временем список значительно расширился. На сегодняшний день в него включен 201 человек. Перечень составляет Минкульт на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны, Службы безопасности и Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Честное слово, каждый приличный гражданин - это угроза нацбезопасности таких/любых недогосударств.
Бедросыч будет ходить гоголем перед Пугачихой и похваляться своим политическим весом. А как же. В Куеве перед ним трепещут и боятся.
а мы прочитали: "Понятно, если kokain..."
потом поняли, что ошиблись,
потом подумали, - а может и не ошиблись?
может этим все и обьясняется?
Дунул - слетал в Крым,
Очнулся - санкции...
Оно примерно так и работает.
НЕ ЛЕТАЙТЕ, ДЕТКИ, В КРЫМ!
А ТО БУДЕТ КАК С ФИЛЕЙ!
России угрожает весь бомонд, и особенно программы ТВ о их понтах и незаслужннном богатсве и роскоши.Ничего они кроме злости и отвращения у обывателя не вызывают.
И еще больше он опасен для ментального здоровья и эмоционального равновесия, причем как Украины, так и России. Правда, Россия этого почему-то не замечает.