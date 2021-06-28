Чехия потребовала от России 25,5 млн евро компенсации за взрывы во Врбетице

Власти Чехии потребовали от России возмещения ущерба в связи со взрывами в 2014 году на военных складах в деревне Врбетица, в причастности к которым они подозревают российские спецслужбы.

По информации газеты Mlada fronta Dnes, заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Смолек уже вручил российскому послу в Чехии Александру Змеевскому дипломатическую ноту, в которой содержится требование о полном возмещении ущерба, который чешские власти оценили в 650 млн крон (около 25,5 млн евро), сообщает ТАСС.

При этом отмечается, что Смолек сказал Змеевскому, что Прага настаивает на пересмотре решения о включении Чехии в список недружественных России государств.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.06.2021, 23:19
    Гость: Alex203

    А вот это неважно кто сделал, и кому плюс. Действительно важно что до Украины не дошло. Доказательств нет - и на этом всё.

  2. 28.06.2021, 23:18
    Гость: советский инженер

    Хотят и подлости делать и друзьями считаться. Объясните чехам кто-нибудь: друзьями надо не считаться а БЫТЬ. А если будут и дальше делать гадости - пусть не удивляются если их вышвырнут вообще.

  3. 28.06.2021, 23:13
    Гость: Жека

    "Белый шум" - информационная пропаганда. А все остальное, что выжило после "взрывов" - всплывет в Африке и Афгане.

  4. 28.06.2021, 22:43
    Гость: Из чего

    Складывается сумма,и Где доказательство.Это одно, и другое чего и что там взорвали.Склады может они пустые были, и всё это было сделано для шумихи.

  5. 28.06.2021, 22:40
    Гость: Жека

    Чехия - это псевдогосударственная отрыжка, созданная на царское золото Российской Империи в результате развала Австро-Венгрии. Второй раз отрыгнулось - после Мюнхенского сговора, когда Запад предал этих несчастных, в лице еврея Чемберлена и полуеврея Гитлера. Только Сталин спас их "государственность" - на чью экономику работали заводы "Шкода"? Где были "знаменитые" чешские партизаны? Их - не было. Вся - Чехия это сборище туристов немецких замков и пивбаров.

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