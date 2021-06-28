Чехия потребовала от России 25,5 млн евро компенсации за взрывы во Врбетице

19:43 28.06.2021

Власти Чехии потребовали от России возмещения ущерба в связи со взрывами в 2014 году на военных складах в деревне Врбетица, в причастности к которым они подозревают российские спецслужбы.

По информации газеты Mlada fronta Dnes, заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Смолек уже вручил российскому послу в Чехии Александру Змеевскому дипломатическую ноту, в которой содержится требование о полном возмещении ущерба, который чешские власти оценили в 650 млн крон (около 25,5 млн евро), сообщает ТАСС.

При этом отмечается, что Смолек сказал Змеевскому, что Прага настаивает на пересмотре решения о включении Чехии в список недружественных России государств.