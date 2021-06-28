Сирийские СМИ заявили о гибели ребенка в результате обстрела ВВС США

Один ребенок погиб и трое взрослых получили ранения в результате авиаудара американских вооруженных сил по провинции Дейр-эз-Зор, пишет "Интерфакс" со ссылкой на сирийские СМИ. 

Авиаудар был произведен около часа ночи. Помимо человеческих жертв также был причинен материальный ущерб. 

Как объявил Пентагон, США нанесли "оборонительные высокоточные авиаудары" по объектам проиранских группировок на границе Сирии и Ирака. По заявлению ведомства, поддерживаемые Ираном боевики, по чьим объектам был нанесен удар, с помощью беспилотников атаковали персонал и объекты США в Ираке.

Уточняется, что удары были нанесены по оперативным объектам и хранилищам оружия в двух местах в Сирии и в одном - в Ираке.

В Госдуме РФ назвали авиаудары США нелегитимными. "Я считаю, это неприкрытая агрессия со стороны США, нарушение принципов целостности и суверенитета этих государств, как Сирии, так и Ирака", - цитирует агентство зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрия Швыткина. 

По его мнению, авиаудары США - "ни что иное как вмешательство во внутренние дела".

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.06.2021, 17:53
    Гость: фёдор

    Страна которая продолжает играть на ЧЕ УЕФА 2020,которая 7 лет ведёт борьбу с Россией за свои территории и собирается в НАТО.

  2. 28.06.2021, 17:48
    Гость: фёдор

    Так,как плющят власти в России народ пропагандой ,законами и всякими иезуитскими постановлениями ,украинцам и не снилосьи в кошмарных снах.

  3. 28.06.2021, 16:16
    Гость: Украина - это

    придавленное фашистско-нацистской пропагандой большинство дезорганизованного народа и плюс скопище бандеровских бандюков во власти во главе с трусливым клоуном.

  4. 28.06.2021, 15:54
    Гость: член Госсовета

    Меры приняты!
    Крупнейшая российская авиагрузовая группа «Волга-Днепр» больше не летает через Белоруссию.

Все комментарии (12)
Выбор читателей
Сборная России по футболу покидает Евро-2020
Песков заявил о неминуемой дискриминации непривитых россиян
Загнанные в угол: сегодня на глазах честнОго народа формируют фактически людей разного сорта
Выбор Армении: распыление нации, потеря государства
Избранное
«Наша национальная забава – это десятилетиями «слезать» с нефтяной иглы и бесконечно рассуждать о величии, при этом практически полностью лишившись своего легкового автопрома»
Как лечить косолапость у детей?
Народная дипломатия: карабахские активисты сделали заявление
В Польше запахло военным переворотом
Выбор строительной бригады: что нужно знать
Аркатов: версия с «отравлением» Навального выгодна западным спецслужбам для попыток дестабилизации РФ
Гусиные лапки, или бич современных девушек. Как избавиться от них?
Как оставаться здоровым? Просто пейте воду
Вячеслав Рудников: «Предлагаю медикам исследовать профессиональную болезнь российских судей - внезапные приступы слепоглухоты. Тревожные признаки наблюдаю у московского арбитражного судьи Евгения Пахомова: не видеть факты, не слышать аргументы»
Кошице: современный словацкий город и тихая деревня в одном лице
Китайский токамак установил новый мировой рекорд по времени удержания плазмы