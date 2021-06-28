Сирийские СМИ заявили о гибели ребенка в результате обстрела ВВС США

09:55 28.06.2021

Один ребенок погиб и трое взрослых получили ранения в результате авиаудара американских вооруженных сил по провинции Дейр-эз-Зор, пишет "Интерфакс" со ссылкой на сирийские СМИ.

Авиаудар был произведен около часа ночи. Помимо человеческих жертв также был причинен материальный ущерб.

Как объявил Пентагон, США нанесли "оборонительные высокоточные авиаудары" по объектам проиранских группировок на границе Сирии и Ирака. По заявлению ведомства, поддерживаемые Ираном боевики, по чьим объектам был нанесен удар, с помощью беспилотников атаковали персонал и объекты США в Ираке.

Уточняется, что удары были нанесены по оперативным объектам и хранилищам оружия в двух местах в Сирии и в одном - в Ираке.

В Госдуме РФ назвали авиаудары США нелегитимными. "Я считаю, это неприкрытая агрессия со стороны США, нарушение принципов целостности и суверенитета этих государств, как Сирии, так и Ирака", - цитирует агентство зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрия Швыткина.

По его мнению, авиаудары США - "ни что иное как вмешательство во внутренние дела".