Гватемала потребовала вернуть выплаченные за «Спутник V» средства

Власти Гватемалы обратились за возвратом средств, выплаченных за поставку российской вакцины от коронавируса "Спутник V" из-за недостаточных объемов поставок препарата в страну, пишет ТАСС.

Соответствующее заявление сделала глава Минздрава Гватемалы Мария Амелия Флорес.

"Мы просим вернуть деньги. Если у них в какой-то момент появится возможность продать вакцину, мы оплатим их по факту поставки", - заявила она, добавив, что ее ведомство направило письмо в Российский фонд прямых инвестиций, отведя на ответ 5 дней с момента его получения. По истечении этого срока гватемальское ведомство может предпринять действия юридического характера.

Как отмечает агентство, ранее глава МИД Гватемалы Педро Броло, после своего визита в Россию, заявил, что крупная партия "Спутника V" должна быть направлена в республику в конце текущей недели.

Гватемала внесла оплату в размере 50% - около $80 млн - за 16 млн доз вакцины "Спутник V", однако к настоящему времени получила только 150 тыс. доз. Российский препарат власти центральноамериканской республики зарегистрировали в феврале.

К настоящему времени в Гватемале было лабораторно подтверждено более 292 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 9 147 инфицированных пациентов, 264,4 тыс. выздоровели. В ходе прививочной кампании власти использовали более 925 тыс. вакцин от коронавируса. Первую дозу получили 767,3 тыс. человек, обе - почти 158 тыс.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 30.06.2021, 15:51
    Гость: www

    Тут ключевое слово Россия. Которая вместо 16 милл., 150 тыс. прислала. Вакцин, не конфет. Из под плинтуса со своим международным авторитетом, про Гватемалу шутим.

  2. 30.06.2021, 15:00
    Гость: Ваше предложение?

    Типа, что делать?
    Кто это будет делать?
    Кто будет следить, чтобы ЭТО не превратилось в "грабь награбленное"?
    Как ЭТО согласовать с чукчами, якутами, татарами, чеченцами, ненцами, карело-финнами, которым тоже захочется чего-нибудь подобного, только в качестве супостата имеют в головах не только евреев?
    А?

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