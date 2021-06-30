Гватемала потребовала вернуть выплаченные за «Спутник V» средства
Власти Гватемалы обратились за возвратом средств, выплаченных за поставку российской вакцины от коронавируса "Спутник V" из-за недостаточных объемов поставок препарата в страну, пишет ТАСС.
Соответствующее заявление сделала глава Минздрава Гватемалы Мария Амелия Флорес.
"Мы просим вернуть деньги. Если у них в какой-то момент появится возможность продать вакцину, мы оплатим их по факту поставки", - заявила она, добавив, что ее ведомство направило письмо в Российский фонд прямых инвестиций, отведя на ответ 5 дней с момента его получения. По истечении этого срока гватемальское ведомство может предпринять действия юридического характера.
Как отмечает агентство, ранее глава МИД Гватемалы Педро Броло, после своего визита в Россию, заявил, что крупная партия "Спутника V" должна быть направлена в республику в конце текущей недели.
Гватемала внесла оплату в размере 50% - около $80 млн - за 16 млн доз вакцины "Спутник V", однако к настоящему времени получила только 150 тыс. доз. Российский препарат власти центральноамериканской республики зарегистрировали в феврале.
К настоящему времени в Гватемале было лабораторно подтверждено более 292 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 9 147 инфицированных пациентов, 264,4 тыс. выздоровели. В ходе прививочной кампании власти использовали более 925 тыс. вакцин от коронавируса. Первую дозу получили 767,3 тыс. человек, обе - почти 158 тыс.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Тут ключевое слово Россия. Которая вместо 16 милл., 150 тыс. прислала. Вакцин, не конфет. Из под плинтуса со своим международным авторитетом, про Гватемалу шутим.
Типа, что делать?
Кто это будет делать?
Кто будет следить, чтобы ЭТО не превратилось в "грабь награбленное"?
Как ЭТО согласовать с чукчами, якутами, татарами, чеченцами, ненцами, карело-финнами, которым тоже захочется чего-нибудь подобного, только в качестве супостата имеют в головах не только евреев?
А?
Гватемала, иди в Гваделупу.
так бабло то уже получили, че дальше то шевелиться.
Позоримся перед все миром, по всем вопросам.