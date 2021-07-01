Число жертв аномальной жары в Канаде достигло почти 500 человек

Почти 500 человек скончались из-за аномальной жары в канадской провинции Британская Колумбия за последние несколько дней, сообщает СВС со ссылкой на заявление коронера провинции Лизы Лапойнт.

По словам Лапойнт, за последние 5 дней было зарегистрировано не менее 486 внезапных смертей, что втрое выше средних показателей в обычное время. Обычно в этот период фиксируют 165 внезапных смертей. 

Отмечается, что большинство погибших в последние дни жили одни, их тела были обнаружены в душных непроветриваемых помещениях.

Лапойнт добавила, что количество погибших от жары, скорее всего, будет еще расти. 

На западе Канады - в провинции Британская Колумбия и частично в Альберте - с минувшей пятницы установилась беспрецедентная жара, городок Литтон третий день подряд устанавливает температурные рекорды для всей страны, а во вторник там зафиксировали 49,6 градуса по Цельсию.

По мнению климатологов, над западной частью Канады и на северо-западе США образовался так называемый "тепловой купол" - зона высокого атмосферного давления, эффект от которого сравнивают со скороваркой. "Купол" постепенно смещается на восток, новых температурных рекордов теперь ожидают в провинциях Саскачеван и Альберта. 

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