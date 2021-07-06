Виктор Бабарико приговорен к 14 годам лишения свободы

Виктор Бабарико

Верховный суд Белоруссии приговорил экс-руководителя "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико к 14 годам лишения свободы, сообщает "Интерфакс".

Суд признал Бабарико виновным в получении взяток в особо крупных размерах и отмывании денежных средств. 

"По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно Бабарико назначить 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в размере пять тысяч базовых величин..., лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и обязанностей на срок пять лет", - говорится в приговоре суда.

Бабарико вину не признал и отказался давать показания в суде. В последнем слове он заявил, что не может признаться в преступлении, которого не совершал.

По версии следствия и суда, топ-менеджеры "Белгазпромбанка", действуя в интересах ряда коммерческих структур, в период с 2004 по 2020 год незаконно получали от представителей этих организаций денежные вознаграждения. Вину в инкриминированных преступлениях обвиняемые, кроме Бабарико, признали в полном объеме.

Гособвинитель просил приговорить Бабарико к 15 годам лишения свободы.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 06.07.2021, 18:29
    Гость: Рабинович

    Не знаю, что там натворил Бабарико (наверное, за бизнесменом такого уровня грешки водятся), но с политической точки зрения - это демонстративный плевок Минска в сторону Москвы.
    "Не суйся в мой огород со своими кандидатами", - примерно такой посыл отправил АГЛ в адрес ВВП.
    И что же ответит Владимир Владимирович?

  4. 06.07.2021, 16:12
    Гость: karsad

    Бобарика столько лет просидел у финансового пирога и нагло заявляет теперь что он даже не попробовал его Вот врун! Помните "Его глаза не врут они лишь правду говорят что их хозяин плут" Достаточно посмотреть на его мурло и животик то они как те глаза скажут что ел он финансовый пирог приличными кусками Да и куда деться от пословицы которая возникла не на пустом месте "Кто сидит у пирога тот его и щипет"Российские олигархи Вам это потвердят

  5. 06.07.2021, 15:14
    Гость: ехидный вопрос

    А почему это дело рассматривалось Верховным судом вместо обычного районного суда? Неужели для того, чтобы у обвиняемого изначально не было права ни на апелляцию, ни на кассацию?

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