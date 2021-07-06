Виктор Бабарико приговорен к 14 годам лишения свободы

11:20 6.07.2021

Верховный суд Белоруссии приговорил экс-руководителя "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико к 14 годам лишения свободы, сообщает "Интерфакс".

Суд признал Бабарико виновным в получении взяток в особо крупных размерах и отмывании денежных средств.

"По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно Бабарико назначить 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в размере пять тысяч базовых величин..., лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и обязанностей на срок пять лет", - говорится в приговоре суда.

Бабарико вину не признал и отказался давать показания в суде. В последнем слове он заявил, что не может признаться в преступлении, которого не совершал.

По версии следствия и суда, топ-менеджеры "Белгазпромбанка", действуя в интересах ряда коммерческих структур, в период с 2004 по 2020 год незаконно получали от представителей этих организаций денежные вознаграждения. Вину в инкриминированных преступлениях обвиняемые, кроме Бабарико, признали в полном объеме.

Гособвинитель просил приговорить Бабарико к 15 годам лишения свободы.