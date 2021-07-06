Виктор Бабарико приговорен к 14 годам лишения свободы
Верховный суд Белоруссии приговорил экс-руководителя "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико к 14 годам лишения свободы, сообщает "Интерфакс".
Суд признал Бабарико виновным в получении взяток в особо крупных размерах и отмывании денежных средств.
"По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно Бабарико назначить 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в размере пять тысяч базовых величин..., лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и обязанностей на срок пять лет", - говорится в приговоре суда.
Бабарико вину не признал и отказался давать показания в суде. В последнем слове он заявил, что не может признаться в преступлении, которого не совершал.
По версии следствия и суда, топ-менеджеры "Белгазпромбанка", действуя в интересах ряда коммерческих структур, в период с 2004 по 2020 год незаконно получали от представителей этих организаций денежные вознаграждения. Вину в инкриминированных преступлениях обвиняемые, кроме Бабарико, признали в полном объеме.
Гособвинитель просил приговорить Бабарико к 15 годам лишения свободы.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Почему остальные до сих пор на свободе? Недоработка!!!
Работают братья. Это хорошо.
Не знаю, что там натворил Бабарико (наверное, за бизнесменом такого уровня грешки водятся), но с политической точки зрения - это демонстративный плевок Минска в сторону Москвы.
"Не суйся в мой огород со своими кандидатами", - примерно такой посыл отправил АГЛ в адрес ВВП.
И что же ответит Владимир Владимирович?
Бобарика столько лет просидел у финансового пирога и нагло заявляет теперь что он даже не попробовал его Вот врун! Помните "Его глаза не врут они лишь правду говорят что их хозяин плут" Достаточно посмотреть на его мурло и животик то они как те глаза скажут что ел он финансовый пирог приличными кусками Да и куда деться от пословицы которая возникла не на пустом месте "Кто сидит у пирога тот его и щипет"Российские олигархи Вам это потвердят
А почему это дело рассматривалось Верховным судом вместо обычного районного суда? Неужели для того, чтобы у обвиняемого изначально не было права ни на апелляцию, ни на кассацию?