Более половины американских штатов подали в суд на Google

Столичный округ Колумбия и еще 36 американских штатов подали коллективный иск к Google за нарушения антимонопольного законодательства, пишет РБК со ссылкой на американские СМИ. 

Отмечается, что истцы пытаются оспорить доминирующее положение компании на рынке приложений для устройств на операционной системе Android, а также взимание 30% комиссии с разработчиков приложений на любые продажи цифровых товаров и услуг.

В документе указывается, что Google контролирует 90% рынка приложений для Android, и ни один другой цифровой магазин не занимает более 5% рынка. И, несмотря на то, что Google позволяет использовать на гаджетах другие магазины приложений, компания всячески препятствует их популярности и продвижению.

Так, другие магазины приложений нельзя загрузить из Google Play. Сторонним магазинам приложений запрещается покупать рекламу в Google или на подконтрольном ей YouTube.

Кроме того IT-гигант обвиняют в том, что он делал ложные и вводящие в заблуждение заявления относительно безопасности приложений, которые загружаются не из Google Play.

Это первый иск, который пытается оспорить контроль Google на рынке магазинов мобильных приложений для Android. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 08.07.2021, 12:35
    Гость: gvozd

    разумеется что это монополия.
    но кто Создал эту монополию - Государство..как всегда.
    гоогле по сути филиал deep state, все американские спецлужбы пасутся в гугле, эпле и фейцбуке на постоянной основе.
    я сомневаюсь что Левые которые Используют гугл для политической цензуры и пропаганды - позволят сломать Свой тоталитарный садик..
    это уже даже не американский вопрос - гугл занимается шпионажем и политической цензурой по всей планете.
    это Не рыночмый вопрос, это вопрос гегемонии Левых в мире.
    они не могут позволить Ваши Свободы обмена информации и высказывания Своего Мнения - это Разрушает Их виртуальную реальность.. и создает угрозу Их власти над вами.

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