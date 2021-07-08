Более половины американских штатов подали в суд на Google
Столичный округ Колумбия и еще 36 американских штатов подали коллективный иск к Google за нарушения антимонопольного законодательства, пишет РБК со ссылкой на американские СМИ.
Отмечается, что истцы пытаются оспорить доминирующее положение компании на рынке приложений для устройств на операционной системе Android, а также взимание 30% комиссии с разработчиков приложений на любые продажи цифровых товаров и услуг.
В документе указывается, что Google контролирует 90% рынка приложений для Android, и ни один другой цифровой магазин не занимает более 5% рынка. И, несмотря на то, что Google позволяет использовать на гаджетах другие магазины приложений, компания всячески препятствует их популярности и продвижению.
Так, другие магазины приложений нельзя загрузить из Google Play. Сторонним магазинам приложений запрещается покупать рекламу в Google или на подконтрольном ей YouTube.
Кроме того IT-гигант обвиняют в том, что он делал ложные и вводящие в заблуждение заявления относительно безопасности приложений, которые загружаются не из Google Play.
Это первый иск, который пытается оспорить контроль Google на рынке магазинов мобильных приложений для Android.
Комментарии читателей Оставить комментарий
разумеется что это монополия.
но кто Создал эту монополию - Государство..как всегда.
гоогле по сути филиал deep state, все американские спецлужбы пасутся в гугле, эпле и фейцбуке на постоянной основе.
я сомневаюсь что Левые которые Используют гугл для политической цензуры и пропаганды - позволят сломать Свой тоталитарный садик..
это уже даже не американский вопрос - гугл занимается шпионажем и политической цензурой по всей планете.
это Не рыночмый вопрос, это вопрос гегемонии Левых в мире.
они не могут позволить Ваши Свободы обмена информации и высказывания Своего Мнения - это Разрушает Их виртуальную реальность.. и создает угрозу Их власти над вами.
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