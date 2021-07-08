Более половины американских штатов подали в суд на Google

09:41 8.07.2021

Столичный округ Колумбия и еще 36 американских штатов подали коллективный иск к Google за нарушения антимонопольного законодательства, пишет РБК со ссылкой на американские СМИ.

Отмечается, что истцы пытаются оспорить доминирующее положение компании на рынке приложений для устройств на операционной системе Android, а также взимание 30% комиссии с разработчиков приложений на любые продажи цифровых товаров и услуг.

В документе указывается, что Google контролирует 90% рынка приложений для Android, и ни один другой цифровой магазин не занимает более 5% рынка. И, несмотря на то, что Google позволяет использовать на гаджетах другие магазины приложений, компания всячески препятствует их популярности и продвижению.

Так, другие магазины приложений нельзя загрузить из Google Play. Сторонним магазинам приложений запрещается покупать рекламу в Google или на подконтрольном ей YouTube.

Кроме того IT-гигант обвиняют в том, что он делал ложные и вводящие в заблуждение заявления относительно безопасности приложений, которые загружаются не из Google Play.

Это первый иск, который пытается оспорить контроль Google на рынке магазинов мобильных приложений для Android.