Мировые цены на продовольствие в июне снизились впервые за год

© KM.RU, Илья Шабардин

Мировые цены на продовольственные сырьевые товары впервые за год понизились в июне. Об этом объявила продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО).

«Среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО (ИПЦФ) в июне 2021 года составило 124,6 пункта, что на 2,5% ниже майского показателя, но все еще на 33,9% выше показателя за тот же период прошлого года. В июне уровень ИПЦФ снизился впервые после 12 месяцев неуклонного повышения»,— говорится в релизе организации.

Индекс цен на растительное масло в июне уменьшился на 9,8%, это минимум за четыре месяца. В то же время показатели цен на зерновые упали на 2,6%, на молочные продукты — на 1%. Вместе с тем индекс на сахар за последние 12 месяцев вырос на 0,9%, на мясо — на 2,1%.

Ранее сообщалось, что в России инфляция побила пятилетние максимальные показатели. Так, в июне этого года годовой рост потребительских цен ускорился до 6,5% — такого не наблюдалось с лета 2016 года.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 08.07.2021, 19:26
    Гость: stalker

    "Мировые цены на продовольственные сырьевые товары впервые за год понизились в июне". Да плевать нам на мировые цены. Мы в России живем, где снижение цен не наблюдается. А все эти разговоры о росте цен в нашей стране по причине аналогичного роста мировых цен это чушь полная. Так как у нас этот рост выше чем в той же Европе. Так что не надо думать, что снижение цен там приведет к снижению цен здесь. Интересно, какие еще отмазки эти бездари из федеральных властей придумают чтобы оправдать свое ничтожество и неспособность развивать экономику в стране высокими темпами ?

  2. 08.07.2021, 17:05
    Гость: Гость

    Ура! Теперь в России картошка и морковь вновь по 30 руб. будут и хлеб подешевеет, как до нового года!

  5. 08.07.2021, 15:34
    Гость: алко50

    Да ? А в Латвии жителей уже готовят к ощутимому росту цен на продовольствие, и прикрываются именно мировыми ценами. Кому верить ?

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