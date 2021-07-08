Мировые цены на продовольствие в июне снизились впервые за год

14:57 8.07.2021

Мировые цены на продовольственные сырьевые товары впервые за год понизились в июне. Об этом объявила продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО).

«Среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО (ИПЦФ) в июне 2021 года составило 124,6 пункта, что на 2,5% ниже майского показателя, но все еще на 33,9% выше показателя за тот же период прошлого года. В июне уровень ИПЦФ снизился впервые после 12 месяцев неуклонного повышения»,— говорится в релизе организации.

Индекс цен на растительное масло в июне уменьшился на 9,8%, это минимум за четыре месяца. В то же время показатели цен на зерновые упали на 2,6%, на молочные продукты — на 1%. Вместе с тем индекс на сахар за последние 12 месяцев вырос на 0,9%, на мясо — на 2,1%.

Ранее сообщалось, что в России инфляция побила пятилетние максимальные показатели. Так, в июне этого года годовой рост потребительских цен ускорился до 6,5% — такого не наблюдалось с лета 2016 года.