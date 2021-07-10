Байден призвал Путина обуздать российских хакеров-вымогателей

01:58 10.07.2021

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре обратил внимание президента России Владимира Путина на продолжающиеся атаки хакеров-вымогателей из России, которые выбирают цели в США и других странах мира. О телефонной беседе двух лидеров сообщила пресс-служба Белого дома, пишет "Интерфакс".

Байден подчеркнул, что Россия должна принять меры, чтобы пресечь деятельность местных групп вымогателей. Он добавил, что США сделают все, чтобы защитить свой народ и критически важную инфраструктуру от этой постоянной угрозы.

Позднее Кремль представил свое сообщение о беседе Путина и Байдена. В телефонной беседе с президентом США Джо Байденом российский лидер Владимир Путин отметил необходимость постоянного и неполитизированного взаимодействия двух стран в сфере информационной безопасности и борьбы с киберпреступностью, говорится в сообщении.

В Кремле также отметили, что президенты обсудили гуманитарные аспекты ситуации в Сирии и оба выразили удовлетворение координацией "усилий России и США по этой проблематике – в том числе в Совете Безопасности ООН".