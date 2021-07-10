Байден призвал Путина обуздать российских хакеров-вымогателей
Президент США Джо Байден в телефонном разговоре обратил внимание президента России Владимира Путина на продолжающиеся атаки хакеров-вымогателей из России, которые выбирают цели в США и других странах мира. О телефонной беседе двух лидеров сообщила пресс-служба Белого дома, пишет "Интерфакс".
Байден подчеркнул, что Россия должна принять меры, чтобы пресечь деятельность местных групп вымогателей. Он добавил, что США сделают все, чтобы защитить свой народ и критически важную инфраструктуру от этой постоянной угрозы.
Позднее Кремль представил свое сообщение о беседе Путина и Байдена. В телефонной беседе с президентом США Джо Байденом российский лидер Владимир Путин отметил необходимость постоянного и неполитизированного взаимодействия двух стран в сфере информационной безопасности и борьбы с киберпреступностью, говорится в сообщении.
В Кремле также отметили, что президенты обсудили гуманитарные аспекты ситуации в Сирии и оба выразили удовлетворение координацией "усилий России и США по этой проблематике – в том числе в Совете Безопасности ООН".
Комментарии читателей Оставить комментарий
призвал… абстрактно…. но на совместную работу не идет
А про морковку по 125₽ не обсуждали? Пострашней хакеров то это
Идет он пешком по прерии третьи сутки.
Видит - лежит бутылка. Вылезает из нее Джин:
- Говори любое желание! Все исполню.
- Хочу домой.
Джин взял его за руку и повел за собой. Ковбой стал возмущаться:
- Я хочу домой быстро!
- Ну, тогда - побежали!
А давайте обуздаем Байдена. А еще спиногрызов наших, типа мурашко, поповой и т.д.
Тюремные колл центры добрались до америки))