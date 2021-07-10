Байден призвал Путина обуздать российских хакеров-вымогателей

Путин-Байден

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре обратил внимание президента России Владимира Путина на продолжающиеся атаки хакеров-вымогателей из России, которые выбирают цели в США и других странах мира. О телефонной беседе двух лидеров сообщила пресс-служба Белого дома, пишет "Интерфакс".

Байден подчеркнул, что Россия должна принять меры, чтобы пресечь деятельность местных групп вымогателей. Он добавил, что США сделают все, чтобы защитить свой народ и критически важную инфраструктуру от этой постоянной угрозы.

Позднее Кремль представил свое сообщение о беседе Путина и Байдена. В телефонной беседе с президентом США Джо Байденом российский лидер Владимир Путин отметил необходимость постоянного и неполитизированного взаимодействия двух стран в сфере информационной безопасности и борьбы с киберпреступностью, говорится в сообщении.

В Кремле также отметили, что президенты обсудили гуманитарные аспекты ситуации в Сирии и оба выразили удовлетворение координацией "усилий России и США по этой проблематике – в том числе в Совете Безопасности ООН". 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 10.07.2021, 09:17
    Гость: У ковбоя пал конь.

    Идет он пешком по прерии третьи сутки.
    Видит - лежит бутылка. Вылезает из нее Джин:
    - Говори любое желание! Все исполню.
    - Хочу домой.
    Джин взял его за руку и повел за собой. Ковбой стал возмущаться:
    - Я хочу домой быстро!
    - Ну, тогда - побежали!

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