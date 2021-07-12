Строительство «Северного потока 2» завершится в августе

08:55 12.07.2021

Строительство газопровода "Северный поток 2" завершится в августе текушего года, пишет "Интерфакс" со ссылкой на исполнительного директора проектной компании Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига.

По словам Варнига, планируется, что магистраль заработает до конца 2021 года. На текущий момент завершено 98% работ по строительству "Северного потока 2", остальные 2% косаются одной из двух нитей, которую и надо достроить. "Наша цель - запустить трубопровод в этом году", - резюмировал он.

Испытания и сертификация газопровода займут порядко трех месяцев. На завершенном участке строители приступили к испытаниям.

"Угрозы санкций со стороны США значительно усложнили нашу работу во всех отношениях, это касается и сертификации. Но мы работаем над решениями и обязательно найдем способ. Конечным результатом будет трубопровод, отвечающий всем международным требованиям и отраслевым стандартам", - подчеркнул Варниг, добавив, что через 10 лет газопровод будет также готов к транспортировке водорода. .

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. "Газпром" достраивает "Северный поток 2" собственными силами, так как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу.

Строительство первой нитки магистрали "Северный поток 2" завершилось 4 июня.

При строительстве первого "Северного потока" от сварки последней трубы до запуска магистрали прошло полгода; второй нитки - три месяца.