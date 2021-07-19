Тихановская выразила надежду на помощь Байдена в борьбе оппозиции

10:15 19.07.2021

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что оппозиция сможет одержать победу с помощью президента США Джо Байдена.

Как пишет РИА Новости, Тихановская сейчас находится с визитом США, в рамках которого запланированы встречи на высоком уровне в Госдепартаменте и в Белом доме.

"С помощью Байдена мы победим", - заявила Тихановская, выразив надежду на то, что администрация Байдена поддержит оппозицию Белоруссии и "демократизирует" страну.

В свою очередь, в соответствии с расписанием, обнародованным Белым домом, в планах Байдена на текущую неделю встреч с Тихановской не запланировано.