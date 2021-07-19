Тихановская выразила надежду на помощь Байдена в борьбе оппозиции
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что оппозиция сможет одержать победу с помощью президента США Джо Байдена.
Как пишет РИА Новости, Тихановская сейчас находится с визитом США, в рамках которого запланированы встречи на высоком уровне в Госдепартаменте и в Белом доме.
"С помощью Байдена мы победим", - заявила Тихановская, выразив надежду на то, что администрация Байдена поддержит оппозицию Белоруссии и "демократизирует" страну.
В свою очередь, в соответствии с расписанием, обнародованным Белым домом, в планах Байдена на текущую неделю встреч с Тихановской не запланировано.
Комментарии читателей Оставить комментарий
как же называется эта оппозиция. что получает поддержку от неприятеля или из-за границы? Лукашенко. держа ворота открытыми, думал только о дружелюбных визитах, ан нет - ошибся.
Товарищ Чучундра!У тебя миллионы га леса подгорает.От густого дыма запретили вылет самолетов ,а у актера Ди Каприо простой люд помощи просит !
Что за бред ты пишешь. Лукашенко сел в президентское кресло потому, что народ как-то резко хлебнул демократических прелестей в виде закрывающихся предприятий, инфляции в 1000 процентов и задержек зарплат\пенсий по полгода, а также выдачи зарплат топорами и шпингалетами.
А чем тебе торговля сигаретами (выпущенными на государственном предприятии), не "хозяйственная"? Самая, что ни на есть хозяйственная. Госпредприятие работает, выплачивает зарплаты, платит налоги, работяги не парятся по поводу медицинского обслуживания, образования своих детей...
Плохо представляешь себе Лукашенко, если думаешь, что он отдал бы Протасевича, или позволил бы отдать в ДНР. Это тебе не этот иуда, как его этого президентишку в Сербии, что слил Милошевича. Статкевич по закордонам тоже порисовался достаточно. А уж Соложениценские сказки про санатории для первых революционеров... Дело 47, дело 16 и т.д. Каторги... виселицы... Ведь у того же Ленина, кажется, брат старший был...
Собственный муж (Тихановский) рассказывал как познакомился с ней в баре и как всю совместную жизнь "учил уму-разуму" - уж больно тупа. Видимо поэтому о нем она и не вспоминает...