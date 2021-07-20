США разрешили импорт новых российских ракетных двигателей
НПО «Энергомаш» (входит в госкорпорации Роскосмос) поставит Штатам партии новых ракетных двигателей РД-181М. Об этом заявил глава пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.
«Правительство США одобрило заключение контракта между НПО "Энергомаш" и американской компанией "Орбитал Сайенсиз ЛЛС". А значит, будут новые поставки двигателей и новые старты американских ракет с российскими "сердцами"», — написал Устименко в Telegram-канале. По его словам, разрешение на экспорт получено «несмотря на политические вихри, все санкции, делающие невозможным нормальное сотрудничество».
Устименко также отметил, что в данном договоре «есть надежда на возможную нормализацию отношений, где бизнес и эффективность будут играть более важную роль, чем сиюминутные решения, не имеющие никакого отношения к космонавтике».
РД-181М — это новый этап развития РД-181. Его аналог РД-191М, используемый для отечественных ракет-носителей, будет установлен на пилотируемой версии тяжелой ракеты «Ангара-А5П».
Ранее гендиректор Tesla и SpaceX Илон Маск похвалил ракетный двигатель российского производства РД-180, который применяется на американской ракете-носителе Atlas-5. По мнению бизнесмена, конструкция этого двигателя великолепна.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Спустя 52 года и всего лишь "скоро повторится"! Действительно - странное дело!
странного-российские двигатели используются лишь на одной ракете и в очень мизерных количествах В среднем-чуть более 4-х движков в год Из-за этого развертывать производство подобных двигателей в Штатах просто не рентабельно Лучше купить готовые Так дешевле Ничего личного только бизнес Ну а то что Америка была первой на Луне-не сомневайся Так и было а скоро повторится
Для:Сергея Вы,видимо, очень плохо знаете американцев. Прошло очень много времени,с тех пор,как Марк Твен сказал фразу:"Мы англичане и американцы-воры,разбойники и пираты,чем и гордимся" и они до сих пор такие же.
"российско-американских отношений" Этих отношений НИКОГДА НЕ БУДЕТ. Просто сегодня им нужны русские двигатели,не удивлюсь,что они их используют против России. "покажем на весь мир своё бескультурье" Интересный факт,что русские с таким благоговением относятся к этим мерзавцам,которые разрушили СССР,которые свалили в нашу страну наркотики,развратные фильмы,распространяют пошлецкие СМИ,искажают нашу историю,лишили нашу страну образования,ведут биологическую войну против нашего народа и что такое культурное поведение они даже не слышали.
Культурных людей они считают слабаками,потому что сами привыкли со всеми разговаривать с позиции силы. Они считают всех пылью под своими ногами,а Вы со своей наивностью.....
если верить 33-у то с 1999г поставили 93движка то есть в среднем чуть более 4 в год Так что твое смелое утверждение про пачки двигателей очень смелое Большинство штатских ракет летает на своих двигателях и налаживать производство из-за столь мизерного количества не имеет смысла
Это типичная украинская позиция - вымаливать или шантажировать.
Эмбарго - это живительный стимул для экономики и создания всего того, чего у нас нет. Поэтому Россия продает двигатели и не устраивает эмбарго, поскольку не желает, чтобы Америка сама научилась делать подобные двигатели.