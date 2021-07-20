США разрешили импорт новых российских ракетных двигателей

13:46 20.07.2021

НПО «Энергомаш» (входит в госкорпорации Роскосмос) поставит Штатам партии новых ракетных двигателей РД-181М. Об этом заявил глава пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.

«Правительство США одобрило заключение контракта между НПО "Энергомаш" и американской компанией "Орбитал Сайенсиз ЛЛС". А значит, будут новые поставки двигателей и новые старты американских ракет с российскими "сердцами"», — написал Устименко в Telegram-канале. По его словам, разрешение на экспорт получено «несмотря на политические вихри, все санкции, делающие невозможным нормальное сотрудничество».

Устименко также отметил, что в данном договоре «есть надежда на возможную нормализацию отношений, где бизнес и эффективность будут играть более важную роль, чем сиюминутные решения, не имеющие никакого отношения к космонавтике».

РД-181М — это новый этап развития РД-181. Его аналог РД-191М, используемый для отечественных ракет-носителей, будет установлен на пилотируемой версии тяжелой ракеты «Ангара-А5П».

Ранее гендиректор Tesla и SpaceX Илон Маск похвалил ракетный двигатель российского производства РД-180, который применяется на американской ракете-носителе Atlas-5. По мнению бизнесмена, конструкция этого двигателя великолепна.