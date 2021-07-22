В «Нафтогазе» усомнились в транзите газа через Украину после 2024 года

Фото с сайта wikimedia.org

Глава «Нафтогаза» Украины Юрий Витренко усомнился, что российская сторона продолжит транзит газа через Украину после текущего соглашения, которое закончит свое действие в 2024 году. Об этом он заявил Reuters.

По словам Витренко, Россия использует газопровод «Северный поток — 2» в качестве геополитического оружия. Чтобы гарантировать безопасность Киева, следует предоставить Украине членство в НАТО, добавил он.

«Поскольку наши опасения, например, в первую очередь связаны с безопасностью, членство в НАТО, вероятно, решило бы эту проблему безопасности», — подчеркнул глава «Нафтогаза».

Днем ранее стало известно, что США и Германия достигли соглашения относительно дальнейшей реализации проекта строительства газопровода «Северный поток — 2». Одним из условий отказа Штатов от дальнейших санкций против участников проекта стала поддержка энергетической отрасли Украины.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 22.07.2021, 18:33
    Гость: Сократ

    В 1991, когда разваливали СССР, именно украинцы вопили о том, что якобы они кормят москалей. Время все расставило по своим местам, и выявило истинных нахлебников русского народа.

  3. 22.07.2021, 18:23
    Гость: сталкеру

    Америкосы и сами не рады,что с хохлами связались.Хохлы вцепились в них,как репей,попробуй отцепи.По рассказам знакомых,которые сами арбайтили за границей,самое поганое,если в команду затесался хохол,а ,если их двое,то лучше валить. Поляки и те спокойнее и тоже терпеть ненавидят укров.

  4. 22.07.2021, 18:15
    Гость: панове,халява кончилась

    "Глава российского государства указал на весомую поддержку, которую оказывала Россия Украине и в трудные 1990-е годы и в новом тысячелетии.
    «В Киеве используют свою «политическую арифметику», но в 1991–2013 годах только за счет низких цен на газ Украина сэкономила для своего бюджета более 82 миллиардов долларов, а сегодня буквально «цепляется» за 1,5 миллиарда долларов российских платежей за транзит нашего газа в Европу. Тогда как при сохранении экономических связей между нашими странами положительный эффект для Украины исчислялся бы десятками миллиардов долларов», — подчеркнул Путин."
    А сколько украинских чиновников стали олигархами за счет низких цен на российский газ и его воровства из газопроводов.
    Одна газовая принцесса Тимошенко Ю.чего стоит.Потом в 2014 эти украинские деятели,разбогатевшие на российском газе,дружно продались коллективному западу,предав Россию.

  5. 22.07.2021, 17:33
    Гость: 囧

    Правильно мыслят ,дошло. Газ, нефть, галушки и пампушки будут доставлять со складов НАТО. Осталось за малым найти там дураков и сесть теперь им на шею.

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