В «Нафтогазе» усомнились в транзите газа через Украину после 2024 года
Глава «Нафтогаза» Украины Юрий Витренко усомнился, что российская сторона продолжит транзит газа через Украину после текущего соглашения, которое закончит свое действие в 2024 году. Об этом он заявил Reuters.
По словам Витренко, Россия использует газопровод «Северный поток — 2» в качестве геополитического оружия. Чтобы гарантировать безопасность Киева, следует предоставить Украине членство в НАТО, добавил он.
«Поскольку наши опасения, например, в первую очередь связаны с безопасностью, членство в НАТО, вероятно, решило бы эту проблему безопасности», — подчеркнул глава «Нафтогаза».
Днем ранее стало известно, что США и Германия достигли соглашения относительно дальнейшей реализации проекта строительства газопровода «Северный поток — 2». Одним из условий отказа Штатов от дальнейших санкций против участников проекта стала поддержка энергетической отрасли Украины.
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Напрасно паникуют, транзит в Молдавию останется
В 1991, когда разваливали СССР, именно украинцы вопили о том, что якобы они кормят москалей. Время все расставило по своим местам, и выявило истинных нахлебников русского народа.
Америкосы и сами не рады,что с хохлами связались.Хохлы вцепились в них,как репей,попробуй отцепи.По рассказам знакомых,которые сами арбайтили за границей,самое поганое,если в команду затесался хохол,а ,если их двое,то лучше валить. Поляки и те спокойнее и тоже терпеть ненавидят укров.
"Глава российского государства указал на весомую поддержку, которую оказывала Россия Украине и в трудные 1990-е годы и в новом тысячелетии.
«В Киеве используют свою «политическую арифметику», но в 1991–2013 годах только за счет низких цен на газ Украина сэкономила для своего бюджета более 82 миллиардов долларов, а сегодня буквально «цепляется» за 1,5 миллиарда долларов российских платежей за транзит нашего газа в Европу. Тогда как при сохранении экономических связей между нашими странами положительный эффект для Украины исчислялся бы десятками миллиардов долларов», — подчеркнул Путин."
А сколько украинских чиновников стали олигархами за счет низких цен на российский газ и его воровства из газопроводов.
Одна газовая принцесса Тимошенко Ю.чего стоит.Потом в 2014 эти украинские деятели,разбогатевшие на российском газе,дружно продались коллективному западу,предав Россию.
Правильно мыслят ,дошло. Газ, нефть, галушки и пампушки будут доставлять со складов НАТО. Осталось за малым найти там дураков и сесть теперь им на шею.