В «Нафтогазе» усомнились в транзите газа через Украину после 2024 года

13:14 22.07.2021

Глава «Нафтогаза» Украины Юрий Витренко усомнился, что российская сторона продолжит транзит газа через Украину после текущего соглашения, которое закончит свое действие в 2024 году. Об этом он заявил Reuters.

По словам Витренко, Россия использует газопровод «Северный поток — 2» в качестве геополитического оружия. Чтобы гарантировать безопасность Киева, следует предоставить Украине членство в НАТО, добавил он.

«Поскольку наши опасения, например, в первую очередь связаны с безопасностью, членство в НАТО, вероятно, решило бы эту проблему безопасности», — подчеркнул глава «Нафтогаза».

Днем ранее стало известно, что США и Германия достигли соглашения относительно дальнейшей реализации проекта строительства газопровода «Северный поток — 2». Одним из условий отказа Штатов от дальнейших санкций против участников проекта стала поддержка энергетической отрасли Украины.