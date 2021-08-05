Кравчук назвал своей самой большой ошибкой то, что верил России
Бывший президент Украины Леонид Кравчук в интервью интернет-изданию "Левый берег" заявил, что верил России - и это он назвал это своей самой большой ошибкой.
"Моя самая большая ошибка - то, что я верил России. Я не имел права этого делать. Когда я учился в Москве (это было с 1967 по 1970 год), мне уже было за 30. Я имел доступ в Ленинскую библиотеку, к архивам, которого никто не имел. И знал так много о России, о Ленине, о всех, чего никто тогда еще не знал. Я думал, что она также меняется. И изменится наконец", - приводит слова Кравчука ТАСС.
По словам экс-президента, он был убежден, что Россия будет применять к другим государствам "не силовой компонент, а дипломатический - договариваться с ними". "Она осталась такой, какой была. А я знал много того, из чего должен был делать выводы. Не сделал. И уже позже, когда я стал президентом, когда для меня встал вопрос строить независимую Украину, я понял, кто мне больше всего мешает. Это была Россия", - сказал Кравчук.
Комментарии читателей Оставить комментарий
30 лет тому назад Украина приняла Декларацию независимости,в которой обязалась соблюдать внеблоковый статус по принципу-обещаем России всё,что она хочет услышать и получаем всё,что Украине нужно:Крым,Севастополь,деньги за Севастополь,газ по писят и вообще территории,которые никогда никакого отношения к беглой польской провинции не имели.Потом Украина искажает Беловежские соглашения,т.е. изначально строит свою государственность на фальшивке.Тут же сколачивает антироссийский блок ГУАМ. Блок обиженных,потерявших территории Грузии,Азербайджана,Молдавии.А на что же обижена Украина?Она поражена в свою сущность,в свою самость.Вдруг выясняется,что никого она не кормила(знающим это было известно всегда),а была банальной содержанкой.И в СССР диспропорции покрывались за счёт России,за счёт извращённых внутренних цен,а теперь покрываются за счёт международных займов,по-простому, всему миру должны. В 2008 г на Бухарестском саммите НАТО (заметим до событий 2014г)Украина запросила ПДЧ план для членства в НАТО.Вот и всё,что нужно знать об обязательствах Украины.А не верит Кравчук России.Мне жаль зтого человека.Он не реализовал свой потенциал.Ему на роду было написано быть свинопасом в соломенней шляпе с тростинкой в руках.Виновата Советская власть,но и москали,конечно.А как было бы здорово ,он за свиньями,Горбачёв за трактором,миллионы живы и счастливы.
высказалась. Этот упырь и бандит там что-то тявкает..
У нас в таком случае говорят, что поганому танцору мешает одна часть тела - не будем уточнять какая, потому что все и так понятно. Абсолютная бездарность, полная некомпетентность и неспособность что-либо сделать самостоятельно - вот именно на этих "трёх китах" и строилась "независимая" Украина. Я тоже начиталась за эти годы много чего. Поэтому я просто фигею от уровня интеллекта людей, которые работают в наших органах власти. Это же настоящие идиоты, дебилы и дегенераты. Иногда слушаешь их или читаешь - я просто поражаюсь тому, что они говорят. Даже фантазии ноль, о чем тогда вообще можно говорить. И после этого они ещё смеют утверждать, что им что-то мешает. Полное отсутствие мозгов вам мешает на самом деле...
В плане хитроопости и демагогии,-помесь Горби и Батьки. Да ещё и забвения очень не хочется. Потому и прокукарекал, потому и ритуальные плевки в Россию, потому, неизвестно за каким иксом, и цитируют его журнализды.
Главное в этом испражнении то, что "имел доступ". Понятно, что доступ он имел ко многому. Доверяли-с. Свой кадр. Как только доступ закрылся, начал истерить. Обычное поведение паразитов.
Ага… а нам таких хороших даёт… то алкаша, то……………