Кравчук назвал своей самой большой ошибкой то, что верил России

19:45 5.08.2021

Бывший президент Украины Леонид Кравчук в интервью интернет-изданию "Левый берег" заявил, что верил России - и это он назвал это своей самой большой ошибкой.

"Моя самая большая ошибка - то, что я верил России. Я не имел права этого делать. Когда я учился в Москве (это было с 1967 по 1970 год), мне уже было за 30. Я имел доступ в Ленинскую библиотеку, к архивам, которого никто не имел. И знал так много о России, о Ленине, о всех, чего никто тогда еще не знал. Я думал, что она также меняется. И изменится наконец", - приводит слова Кравчука ТАСС.

По словам экс-президента, он был убежден, что Россия будет применять к другим государствам "не силовой компонент, а дипломатический - договариваться с ними". "Она осталась такой, какой была. А я знал много того, из чего должен был делать выводы. Не сделал. И уже позже, когда я стал президентом, когда для меня встал вопрос строить независимую Украину, я понял, кто мне больше всего мешает. Это была Россия", - сказал Кравчук.