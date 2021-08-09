Британия ввела санкции против Гуцериева из-за поддержки Лукашенко

16:20 9.08.2021

Российский бизнесмен Михаил Гуцериев вошел в санкционный список Великобритании против Белоруссии. Об этом говорится на сайте правительства. Британия через год после выборов белорусского президента объявили о новом пакете экономических санкций в отношении республики.

Помимо Гуцериева в списке еще семь имен, в том числе президент Александр Лукашенко и его сын Виктор.

В пакет входят:

авиационные меры, запрещающие белорусским авиаперевозчикам летать над Великобританией или приземляться на ее территории, а также запрет на оказание технической помощи «роскошному авиафлоту» Александра Лукашенко;

торговые меры в отношении калия, нефти, товаров и технологий для перехвата и мониторинга, товаров, используемых в производстве сигарет, а также товаров и технологий двойного назначения;

финансовые санкции, запрещающие британским компаниям покупку белорусских ценных бумаг, связанных с государственными предприятиями республики, а также предоставление кредитов.