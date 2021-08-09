Британия ввела санкции против Гуцериева из-за поддержки Лукашенко

Фото с сайта wikimedia.org

Российский бизнесмен Михаил Гуцериев вошел в санкционный список Великобритании против Белоруссии. Об этом говорится на сайте правительства. Британия через год после выборов белорусского президента объявили о новом пакете экономических санкций в отношении республики.

Помимо Гуцериева в списке еще семь имен, в том числе президент Александр Лукашенко и его сын Виктор.

В пакет входят:

авиационные меры, запрещающие белорусским авиаперевозчикам летать над Великобританией или приземляться на ее территории, а также запрет на оказание технической помощи «роскошному авиафлоту» Александра Лукашенко;

торговые меры в отношении калия, нефти, товаров и технологий для перехвата и мониторинга, товаров, используемых в производстве сигарет, а также товаров и технологий двойного назначения;

финансовые санкции, запрещающие британским компаниям покупку белорусских ценных бумаг, связанных с государственными предприятиями республики, а также предоставление кредитов.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.08.2021, 21:23
    Гость: ha

    Ну посочувствуйте английским лордам. Сидит такой около камина, на улице - постоянный английский климат с дождем и мокрым снегом, вокруг - вересковые пустоши и болота, рядом - тощая осточертевшая жена с лицом, по-английски красивым, т. е. от которого Европе шарахаются. Видит он в ТВ русские кедровые леса, Байкал, поля под июльским солнцем, красивых российских девушек и очаровательных женщин - и наливается лютой злобой, завистью и ненавистью. И нет для него большего счастья, чем нагадить России и Белоруссии.

  5. 09.08.2021, 17:11
    Гость: ,член Госсовета

    Гуцириев - это наш, талантливый джигит-лазутчик , спасающий русский язык в Белорусии, во благо процветания "Беларуськалия"
    У нас много русских людей по призванию, и юристы по маме, которым не безразлична судьба русского языка, на белоруских предприятиях!

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