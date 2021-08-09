Британия ввела санкции против Гуцериева из-за поддержки Лукашенко
Российский бизнесмен Михаил Гуцериев вошел в санкционный список Великобритании против Белоруссии. Об этом говорится на сайте правительства. Британия через год после выборов белорусского президента объявили о новом пакете экономических санкций в отношении республики.
Помимо Гуцериева в списке еще семь имен, в том числе президент Александр Лукашенко и его сын Виктор.
В пакет входят:
авиационные меры, запрещающие белорусским авиаперевозчикам летать над Великобританией или приземляться на ее территории, а также запрет на оказание технической помощи «роскошному авиафлоту» Александра Лукашенко;
торговые меры в отношении калия, нефти, товаров и технологий для перехвата и мониторинга, товаров, используемых в производстве сигарет, а также товаров и технологий двойного назначения;
финансовые санкции, запрещающие британским компаниям покупку белорусских ценных бумаг, связанных с государственными предприятиями республики, а также предоставление кредитов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ну посочувствуйте английским лордам. Сидит такой около камина, на улице - постоянный английский климат с дождем и мокрым снегом, вокруг - вересковые пустоши и болота, рядом - тощая осточертевшая жена с лицом, по-английски красивым, т. е. от которого Европе шарахаются. Видит он в ТВ русские кедровые леса, Байкал, поля под июльским солнцем, красивых российских девушек и очаровательных женщин - и наливается лютой злобой, завистью и ненавистью. И нет для него большего счастья, чем нагадить России и Белоруссии.
их поет?
Злобе англичанка гадит. Осталось ей себя за зад укусить от отчаяния.
Придурки. Когда им надоест, когда в своём доме наведут порядок?
Гуцириев - это наш, талантливый джигит-лазутчик , спасающий русский язык в Белорусии, во благо процветания "Беларуськалия"
У нас много русских людей по призванию, и юристы по маме, которым не безразлична судьба русского языка, на белоруских предприятиях!