Лукашенко рассказал, когда Белоруссия признает Крым в составе России

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия признает Крым в составе России тогда, когда  «последний российский олигарх» начнет поставлять туда продукцию.

При этом он отметил, что готов «переступить» через ранее подписанные документы.

«Помните про Будапештскую декларацию? Мы ее подписывали - Назарбаев, Ельцин, Лукашенко, Клинтон, по-моему, Тони Блэр, кажется, от Великобритании был, кто-то еще. Мы подписали, почитайте ее. Моя подпись там стоит, но я и через это переступлю, - заявил Лукашенко. - Украина, видите, что творит? У меня руки развязаны. И Крым [признаю], и все остальное», - цитирует его слова ТАСС.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 09.08.2021, 23:32
    Гость: Петр

    Знаем- знаем!! Это называется "прагматичная внешняя политика". Именно ее придерживается кремлевская власть после распада СССР. Согласно этой политики- на интересы России надо плевать, а думать только о том, как бы богатеи в России стали еще богаче.

  3. 09.08.2021, 23:17
    Гость: Никогда

    Раньше Лукашенко в НАТО вступит. Макей на посту, а он всегда был за западный курс.

  4. 09.08.2021, 23:06
    Гость: Петр

    А почему Лукашенко должен быть правовернее папы римского? Он обязан разной кремлевской швали зад лизать? С чего бы это? У Вас странные убеждения.

  5. 09.08.2021, 22:50
    Гость: Пенсионер

    Предлагаю в Крыму учредить кредитный банк помощи всем бывшим республикам СССР, а также и другим зарубежным попрошайкам - пусть приезжают и под роспись берут - мол такая то страна берет в кредит у России на ее исконной законной территории Крыма, принадлежащей испокон веков России. И ничего личного, никакой политики, только коммерция! Да и вообще, пора столицу России перенести в Крым, пусть все зарубежные гости отдыхают там и сами убедятся, что Крым - это русская земля, все тут говорят по русски и мыслят по русски и даже матерятся по русски, а как говорил хитрый лис - Черчилль - если кто то ходит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это и есть утка!

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