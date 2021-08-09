Лукашенко рассказал, когда Белоруссия признает Крым в составе России

Предлагаю в Крыму учредить кредитный банк помощи всем бывшим республикам СССР, а также и другим зарубежным попрошайкам - пусть приезжают и под роспись берут - мол такая то страна берет в кредит у России на ее исконной законной территории Крыма, принадлежащей испокон веков России. И ничего личного, никакой политики, только коммерция! Да и вообще, пора столицу России перенести в Крым, пусть все зарубежные гости отдыхают там и сами убедятся, что Крым - это русская земля, все тут говорят по русски и мыслят по русски и даже матерятся по русски, а как говорил хитрый лис - Черчилль - если кто то ходит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это и есть утка!