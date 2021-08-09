Лукашенко попросил Москву выделить «антиковидный» кредит

Александр Лукашенко рассказал, что Белоруссия попросила Россию предоставить через Евразийский банк развития новый кредит на борьбу с пандемией коронавируса взамен не поступившего в Минск на эти цели кредита МВФ.

«Если бы нам россияне помогли дополнительно через Евразийский банк... Были бы благодарны исключительно в связи с пандемией», - цитирует РБК слова Лукашенко.

По его словам, новый кредит потребовался после того, как МВФ отказался предоставлять средства на борьбу с пандемией.

«МВФ нам выделил под миллиард долларов, но наши "беглые" подняли вой: нельзя режиму давать деньги. А эти деньги под COVID, мы уже $1,5 млрд потратили на лечение людей», - отметил он.

«Поэтому мы благодарны были бы - я Путину сказал, - если бы через Евразийский банк [выделить деньги]», - добавил он.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 09.08.2021, 22:40
    Гость: помогателю:

    Даже если так, получит кредит, опять начнёт и двойную и тройную. А свои больные тебя не интересуют? Ах да! Всё забываю про твою пониженную социальную ответственность, ни на миллиметр не расходящуюся с продажностью гаранта.

  4. 09.08.2021, 22:32
    Гость: Хозяин

    Ух ты как, не признает Батька Крым российским. А Сбербанк почему не признает? Вот когда все российские воротилы признают Крым российским тогда и Беларусь признает. Подробнее читайте здесь:
    https://www.km.ru/world/2021/08/09/aleksandr-lukashenko/890026-lukashenko-rasskazal-kogda-belorussiya-priznaet-krym-v-

  5. 09.08.2021, 21:56
    Гость: Иван Иваныч

    Союзникам надо помогать. Сегодня Лукашенко не сможет вести двойную игру, с учётом того, что запад признает только Тихановскую.

Все комментарии (11)
Выбор читателей
Сергей Черняховский. Помнить о будущем
Владимир Зеленский
Зеленский предложил жителям Донбасса, считающих себя русскими, уехать в РФ
Путин поручил поднять ожидаемую продолжительность жизни до 75 лет к 2025г.
Российские гимнастки остались без золота Олимпиады впервые за 25 лет
Избранное
Добровольно-принудительных прививок от COVID-19 не будет: вакцины всем не хватит?
Невероятная Ольга Кабо
До конституционного признания животных в России — один шаг?
«Железный Феликс»: вернуть нельзя отложить
Ограбь нищего: пенсионеров в России никак не оставят в покое
Вопиющая историческая безграмотность: как поссорились Дудь с Ивангаем
«Право на жилище и его неприкосновенность – это не только право на четыре стены и крышу. Это право на обладание своей идентичностью»
«Получены детские психологические травмы»: актеры и спортсмены осудили захват монастыря силовиками
Механическая, автоматическая коробка передач. Преимущества и недостатки каждого варианта
«Война Карабаха за свою независимость идет не с 1992 года. Она идет с 22 июля 1918 года. Карабах был в составе советского Азербайджана, но никогда не был в составе несоветского Азербайджана»
Пролог к мировой антиутопии: в чем угроза от запрета YouTube-каналов независимых СМИ на Украине?