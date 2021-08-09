Лукашенко попросил Москву выделить «антиковидный» кредит

19:24 9.08.2021

Александр Лукашенко рассказал, что Белоруссия попросила Россию предоставить через Евразийский банк развития новый кредит на борьбу с пандемией коронавируса взамен не поступившего в Минск на эти цели кредита МВФ.

«Если бы нам россияне помогли дополнительно через Евразийский банк... Были бы благодарны исключительно в связи с пандемией», - цитирует РБК слова Лукашенко.

По его словам, новый кредит потребовался после того, как МВФ отказался предоставлять средства на борьбу с пандемией.

«МВФ нам выделил под миллиард долларов, но наши "беглые" подняли вой: нельзя режиму давать деньги. А эти деньги под COVID, мы уже $1,5 млрд потратили на лечение людей», - отметил он.

«Поэтому мы благодарны были бы - я Путину сказал, - если бы через Евразийский банк [выделить деньги]», - добавил он.