Лукашенко попросил Москву выделить «антиковидный» кредит
Александр Лукашенко рассказал, что Белоруссия попросила Россию предоставить через Евразийский банк развития новый кредит на борьбу с пандемией коронавируса взамен не поступившего в Минск на эти цели кредита МВФ.
«Если бы нам россияне помогли дополнительно через Евразийский банк... Были бы благодарны исключительно в связи с пандемией», - цитирует РБК слова Лукашенко.
По его словам, новый кредит потребовался после того, как МВФ отказался предоставлять средства на борьбу с пандемией.
«МВФ нам выделил под миллиард долларов, но наши "беглые" подняли вой: нельзя режиму давать деньги. А эти деньги под COVID, мы уже $1,5 млрд потратили на лечение людей», - отметил он.
«Поэтому мы благодарны были бы - я Путину сказал, - если бы через Евразийский банк [выделить деньги]», - добавил он.
Комментарии читателей Оставить комментарий
помоги, только за свой счет. А на мой карман не зарься !
Лукашенко не союзник, а халявщик.
Даже если так, получит кредит, опять начнёт и двойную и тройную. А свои больные тебя не интересуют? Ах да! Всё забываю про твою пониженную социальную ответственность, ни на миллиметр не расходящуюся с продажностью гаранта.
Ух ты как, не признает Батька Крым российским. А Сбербанк почему не признает? Вот когда все российские воротилы признают Крым российским тогда и Беларусь признает. Подробнее читайте здесь:
https://www.km.ru/world/2021/08/09/aleksandr-lukashenko/890026-lukashenko-rasskazal-kogda-belorussiya-priznaet-krym-v-
Союзникам надо помогать. Сегодня Лукашенко не сможет вести двойную игру, с учётом того, что запад признает только Тихановскую.