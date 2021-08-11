Ученый назвал невозможным формирование коллективного иммунитета от COVID-19

08:35 11.08.2021

Даже если привить всех детей, передачу вируса от человека к человеку остановить будет невозможно

Один из создателей вакцины проти коронавирусной инфекции заявил, что появление такого штамма, как "дельта", делает невозможным формирование коллективного иммунитета. Эту точку зрения озвучил профессор Эндрю Поллард, руководитель оксфордской группы по созданию вакцины от коронавируса, которая сотрудничает с AstraZeneca, перед депутатами британского парламента, пишет "Интерфакс".

По его словам, даже если привить всех детей, передачу вируса от человека к человеку остановить будет невозможно.

"Этот вирус - не вирус кори. Ведь если привить от кори 95% населения, то он уже не будет передаваться. Вариант "дельта" же будет заражать тех, кто привился. А это означает, что любой, кто не вакцинировался, рано или поздно, этот вирус встретит. И у нас нет ничего, что может полностью остановить его передачу", - заявил он.

Ученый отметил, что существующие вакцины эффективны в защите от тяжелых случаев коронавирусной инфекции и летальных исходов, но не от заражения. А поэтому необходимо сосредоточится на оптимизации протоколов лечения тех, кто уже болеет COVID-19 в тяжелой форме.

Поллард также подверг сомнению необходимость вакцинировать уязвимые группы населения третьей, "бустерной" дозой. Он подчеркнул, что решение о ревакцинации должны принимать ученые, а третьи дозы вакцин лучше направить туда, где они нужнее, где не хватает препаратов. В свою очередь иммунные системы привившихся людей в течение десятилетий будут помнить, что получили две дозы вакцины, что защитит их от вируса.

Ранее ВОЗ призвал страны отложить ревакцинацию, уступив вакцины бедным странам, которые не успели привить свое население.