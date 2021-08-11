В Казахстане русских заставляют извиняться на камеру

16:09 11.08.2021

В Казахстане так называемые "языковые активисты" устраивают провокации против пожилых людей славянской внешности, а потом под угрозой насилия заставляют их извиняться на камеру. Затем эти ролики выкладывают в Сети.

Нападения на русских происходят в разных городах. Эта травля уже переросла в Казахстане в своеобразный флешмоб, отмечает "Царьград".

Кроме того, публикуются видеозаписи рейдов по магазинам и государственным учреждениям республики. Активисты проверяют, переведены ли этикетки на товарах на казахский, отвечают ли продавцы и госслужащие на казахском языке.

Совсем недавно сразу два инцидента с русскоязычными гражданами произошли в Киргизии. В начале июня группа детей-дзюдоистов из Бишкека отправилась на спортивные сборы в Иссык-Кульскую область. В их числе был девятилетний русский мальчик. Вернулся он с явными следами побоев. В начале августа местный житель бросил в голову сотруднице . детского парка калькулятор из-за того, что она ответила ему на русском языке.