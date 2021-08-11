В Казахстане русских заставляют извиняться на камеру

В Казахстане так называемые "языковые активисты" устраивают провокации против пожилых людей славянской внешности, а потом под угрозой насилия заставляют их извиняться на камеру. Затем эти ролики выкладывают в Сети. 

Нападения на русских происходят в разных городах. Эта травля уже переросла в Казахстане в своеобразный флешмоб, отмечает "Царьград".  

Кроме того, публикуются видеозаписи рейдов по магазинам и государственным учреждениям республики. Активисты проверяют, переведены ли этикетки на товарах на казахский, отвечают ли продавцы и госслужащие на казахском языке.

Совсем недавно сразу два инцидента с русскоязычными гражданами произошли в Киргизии. В начале июня группа детей-дзюдоистов из Бишкека отправилась на спортивные сборы в Иссык-Кульскую область. В их числе был девятилетний русский мальчик. Вернулся он с явными следами побоев. В начале августа местный житель бросил в голову сотруднице . детского парка калькулятор из-за того, что она ответила ему на русском языке. 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 12.08.2021, 04:06
    Гость: Почему

    молчит кремлевский старец? Может пора выключить грека и начать заниматься русскими и Россией?

  5. 12.08.2021, 02:26
    Гость: IgS

    так однаже нация довыпендривалась уже - теперь до сих пор с 45 -го извиняются... ну а уж эти чойбалсаны,...

Все комментарии (108)
Выбор читателей
Танкисты во взаимодействии с пехотой контратакуют противника
Август 1941 года. Крах блицкрига и приговор Истории
Сергей Шойгу © KM.RU, Сергей Кудряшов
Шойгу пообещал избавить россиян от импортных товаров и рассказал об успехах
«Можно представить, каким страшным моральным поражением для России стал бы военный провал в Южной Осетии»
Слугопредатели: Кремлевские власти отдают своих силовиков на растерзание этническим диаспорам?
Избранное
Сергей Бондарчук не делал никаких движений в сторону власти
Судьба предателя, угнавшего новейший МиГ-25 в Японию
Кошице: современный словацкий город и тихая деревня в одном лице
23 февраля по-прежнему остается всенародным праздником
Избавляемся от флюса народными методами
«Экономика в расчете на вчерашний день»: на кого рассчитан спектакль с заморозкой цен
В США более 80% беременностей после вакцинации на начальном сроке завершились выкидышами
Запад готовит реабилитацию гитлеризма?
Очевидное не ценишь: к спору о плюсах и минусах жизни в Советском Союзе
Оружие будущего создается сегодня
Обзор Mercedes GLC