Белорусские банки столкнулись с проблемами с платежами через SWIFT

Фото с сайта wikimedia.org

Крупные белорусские банки на фоне введения ограничений столкнулись с проблемами при проведении транзакций через международную платежную систему SWIFT. Их клиенты массово стали жаловаться на трудности с переводами за границу, многим не приходят деньги из-за рубежа, пишет РБК.

На проблемы жалуются, в частности, клиенты БСБ Банка, «Дабрабыта», БПС-Сбербанка, БелВЭБа, Беларусбанка, Белагропромбанка, Приорбанка и Альфа-Банка, уточняет журнал «Компания». Переводы «застревают» как у физлиц, так и у юридических лиц, причем теряются деньги не только из ЕС, но и из третьих стран.

«Если партнер, находящийся не в ЕС, переводит суммы в евро, нередко транзакции не пропускают банки-корреспонденты в Евросоюзе», - пояснил изданию представитель одной из белорусских компаний.

9 августа, в годовщину начала массовых протестов в республике после выборов президента, о новых санкциях против режима главы государства Александра Лукашенко объявили Великобритания, Канада и США. Самыми серьезными оказались меры США в отношении организаций, связанных с государством.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 13.08.2021, 15:05
    Гость: Иван Иваныч

    Ну чё, пора переходить на китайский аналог. Есть и Российский, работающий с десятью иностранных банков. Не покоряться же этой шушере, не в правилах это партизанского рода белоруссов.

Все комментарии (12)
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