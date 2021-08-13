Белорусские банки столкнулись с проблемами с платежами через SWIFT

12:35 13.08.2021

Крупные белорусские банки на фоне введения ограничений столкнулись с проблемами при проведении транзакций через международную платежную систему SWIFT. Их клиенты массово стали жаловаться на трудности с переводами за границу, многим не приходят деньги из-за рубежа, пишет РБК.

На проблемы жалуются, в частности, клиенты БСБ Банка, «Дабрабыта», БПС-Сбербанка, БелВЭБа, Беларусбанка, Белагропромбанка, Приорбанка и Альфа-Банка, уточняет журнал «Компания». Переводы «застревают» как у физлиц, так и у юридических лиц, причем теряются деньги не только из ЕС, но и из третьих стран.

«Если партнер, находящийся не в ЕС, переводит суммы в евро, нередко транзакции не пропускают банки-корреспонденты в Евросоюзе», - пояснил изданию представитель одной из белорусских компаний.

9 августа, в годовщину начала массовых протестов в республике после выборов президента, о новых санкциях против режима главы государства Александра Лукашенко объявили Великобритания, Канада и США. Самыми серьезными оказались меры США в отношении организаций, связанных с государством.