В Германии назвали размер пенсии Меркель после отставки
Канцлер Германии Ангела Меркель после выхода в отставку будет получать пенсию в размере около 15 тыс. евро (более миллиона рублей). Об этом со ссылкой на подсчеты немецкого Союза налогоплательщиков сообщает Focus.
Такая сумма обусловлена длительным пребыванием Меркель в бундестаге и сроком ее службы на посту федерального министра и канцлера.
Меркель занимает пост канцлера с 2005 года. По итогам выборов, прошедших в 2017 году, она была переизбрана в четвертый раз и в 2018-ом объявила, что не намерена баллотироваться на новый срок после истечения своих полномочий, напоминает РБК.
После выхода на пенсию экс-канцлер будет получать почти половину своей нынешней зарплаты. Сейчас она зарабатывает немногим более 35 тыс. евро в месяц (более 3 млн руб.). Вместе с тем Меркель как экс-канцлер ФРГ будет иметь право на собственное бюро с двумя референтами, секретарем и водителем.
Выборы в бундестаг, по итогам которых будет сформировано новое правительство, запланированы в ФРГ на 26 сентября. По традиции, канцлером становится лидер победившей партии или коалиции.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Очень радостно за новоиспечённую пенсионерку фрау Меркель и за её пенсию. Очень печально за пенсионеров в нашем царстве-государстве...
Опоздал, место уже занято нашим несменяемым любителем всего немецкого.
Газпром и кремлёвский чказочник её не бросят. Отстегнут ей какую-нить должность и пенсион пожизненный.
В ГУЛАГ ее надо!!!!!!!!!!!!!!!!!
Жениться на ней хочу, буду обеспеченным.