В Германии назвали размер пенсии Меркель после отставки

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Канцлер Германии Ангела Меркель после выхода в отставку будет получать пенсию в размере около 15 тыс. евро (более миллиона рублей). Об этом со ссылкой на подсчеты немецкого Союза налогоплательщиков сообщает Focus.

Такая сумма обусловлена длительным пребыванием Меркель в бундестаге и сроком ее службы на посту федерального министра и канцлера.

Меркель занимает пост канцлера с 2005 года. По итогам выборов, прошедших в 2017 году, она была переизбрана в четвертый раз и в 2018-ом объявила, что не намерена баллотироваться на новый срок после истечения своих полномочий, напоминает РБК

После выхода на пенсию экс-канцлер  будет получать почти половину своей нынешней зарплаты. Сейчас она зарабатывает немногим более 35 тыс. евро в месяц (более 3 млн руб.).  Вместе с тем Меркель как экс-канцлер ФРГ будет иметь право на собственное бюро с двумя референтами, секретарем и водителем.

Выборы в бундестаг, по итогам которых будет сформировано новое правительство, запланированы в ФРГ на 26 сентября. По традиции, канцлером становится лидер победившей партии или коалиции.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 14.08.2021, 17:28
    Гость: Коселёк, коселёк..

    Очень радостно за новоиспечённую пенсионерку фрау Меркель и за её пенсию. Очень печально за пенсионеров в нашем царстве-государстве...

  3. 14.08.2021, 16:06
    Гость: Нищебродка?!

    Газпром и кремлёвский чказочник её не бросят. Отстегнут ей какую-нить должность и пенсион пожизненный.

Все комментарии (11)
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