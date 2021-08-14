В Германии назвали размер пенсии Меркель после отставки

10:45 14.08.2021

Канцлер Германии Ангела Меркель после выхода в отставку будет получать пенсию в размере около 15 тыс. евро (более миллиона рублей). Об этом со ссылкой на подсчеты немецкого Союза налогоплательщиков сообщает Focus.

Такая сумма обусловлена длительным пребыванием Меркель в бундестаге и сроком ее службы на посту федерального министра и канцлера.

Меркель занимает пост канцлера с 2005 года. По итогам выборов, прошедших в 2017 году, она была переизбрана в четвертый раз и в 2018-ом объявила, что не намерена баллотироваться на новый срок после истечения своих полномочий, напоминает РБК.

После выхода на пенсию экс-канцлер будет получать почти половину своей нынешней зарплаты. Сейчас она зарабатывает немногим более 35 тыс. евро в месяц (более 3 млн руб.). Вместе с тем Меркель как экс-канцлер ФРГ будет иметь право на собственное бюро с двумя референтами, секретарем и водителем.

Выборы в бундестаг, по итогам которых будет сформировано новое правительство, запланированы в ФРГ на 26 сентября. По традиции, канцлером становится лидер победившей партии или коалиции.