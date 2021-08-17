СМИ назвали причину срыва переговоров между талибами и властями Афганистана

Фото с сайта twitter.com

Переговоры официальных влстей Афганистана и представителей «Талибана» (признано террористической организацией и запрещено в РФ) сорвались из-за бегства главы государства Ашрафа Гани, узнали СМИ. Стороны договорились о двухнедельном прекращении огня в обмен на отставку президента, однако эти планы были сорваны.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на слова двух людей, знакомых с обстановкой. Агентство утверждает, что вылет Гани из страны вызвал недоумение у американских дипломатов и его союзников в Афганистане.

Переговоры по сделке проходили в Катаре. По данным Blommberg, условия соглашения предполагали раздел власти в стране между экс-президентом Хамидом Карзай и другими местными политическими силами Афганистана (в том числе с боевиками «Талибана»). После захвата власти талибами Карзай не покинул страну, отмечает издание.

Переговоры в катарском городе Доха продолжались несколько месяцев, отмечает издание. Они были нужны для разрешения вопроса о мирной передаче власти в Афганистане после того, как экс-глава США Дональд Трамп заключил сделку с талибами о выводе американских войск из страны.

Мирные переговоры с боевиками были фикцией, а сам «Талибан» никогда не был в них заинтересован, сказала бывший старший директор Совета национальной безопасности Трампа по Юго-Восточной Азии Лиза Кертис. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 17.08.2021, 20:21
    Гость: привет гарему

    ну ты любитель женщин по себе не суди. Не все такие как ты. Нелепый комментарий.

  3. 17.08.2021, 17:25
    Гость: профессор Преображенский

    Переговоры официальных влстей Афганистана и представителей «Талибана» (признано террористической организацией и запрещено в РФ) сорвались из-за бегства главы государства Ашрафа Гани, которого видели на Рублёвки в компании с Януковичем.

  4. 17.08.2021, 17:15
    Гость: личный опыт

    просто рядовые талибы соскучились по женскому телу, которое сейчас получили в избытке, захватив Кабул.
    Какие уж тут переговоры...

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