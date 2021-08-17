СМИ назвали причину срыва переговоров между талибами и властями Афганистана
Переговоры официальных влстей Афганистана и представителей «Талибана» (признано террористической организацией и запрещено в РФ) сорвались из-за бегства главы государства Ашрафа Гани, узнали СМИ. Стороны договорились о двухнедельном прекращении огня в обмен на отставку президента, однако эти планы были сорваны.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на слова двух людей, знакомых с обстановкой. Агентство утверждает, что вылет Гани из страны вызвал недоумение у американских дипломатов и его союзников в Афганистане.
Переговоры по сделке проходили в Катаре. По данным Blommberg, условия соглашения предполагали раздел власти в стране между экс-президентом Хамидом Карзай и другими местными политическими силами Афганистана (в том числе с боевиками «Талибана»). После захвата власти талибами Карзай не покинул страну, отмечает издание.
Переговоры в катарском городе Доха продолжались несколько месяцев, отмечает издание. Они были нужны для разрешения вопроса о мирной передаче власти в Афганистане после того, как экс-глава США Дональд Трамп заключил сделку с талибами о выводе американских войск из страны.
Мирные переговоры с боевиками были фикцией, а сам «Талибан» никогда не был в них заинтересован, сказала бывший старший директор Совета национальной безопасности Трампа по Юго-Восточной Азии Лиза Кертис.
Комментарии читателей Оставить комментарий
В отличие от тебя человек еще многое может.
ну ты любитель женщин по себе не суди. Не все такие как ты. Нелепый комментарий.
Переговоры официальных влстей Афганистана и представителей «Талибана» (признано террористической организацией и запрещено в РФ) сорвались из-за бегства главы государства Ашрафа Гани, которого видели на Рублёвки в компании с Януковичем.
просто рядовые талибы соскучились по женскому телу, которое сейчас получили в избытке, захватив Кабул.
Какие уж тут переговоры...