СМИ назвали причину срыва переговоров между талибами и властями Афганистана

16:50 17.08.2021

Переговоры официальных влстей Афганистана и представителей «Талибана» (признано террористической организацией и запрещено в РФ) сорвались из-за бегства главы государства Ашрафа Гани, узнали СМИ. Стороны договорились о двухнедельном прекращении огня в обмен на отставку президента, однако эти планы были сорваны.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на слова двух людей, знакомых с обстановкой. Агентство утверждает, что вылет Гани из страны вызвал недоумение у американских дипломатов и его союзников в Афганистане.

Переговоры по сделке проходили в Катаре. По данным Blommberg, условия соглашения предполагали раздел власти в стране между экс-президентом Хамидом Карзай и другими местными политическими силами Афганистана (в том числе с боевиками «Талибана»). После захвата власти талибами Карзай не покинул страну, отмечает издание.

Переговоры в катарском городе Доха продолжались несколько месяцев, отмечает издание. Они были нужны для разрешения вопроса о мирной передаче власти в Афганистане после того, как экс-глава США Дональд Трамп заключил сделку с талибами о выводе американских войск из страны.

Мирные переговоры с боевиками были фикцией, а сам «Талибан» никогда не был в них заинтересован, сказала бывший старший директор Совета национальной безопасности Трампа по Юго-Восточной Азии Лиза Кертис.