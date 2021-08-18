Евросоюз признал победу талибов в Афганистане
Евросоюз готов вести диалог с движением "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России), пишет ТАСС со ссылкой на заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.
По словам Борреля, Евросоюз признает, что данное движение "выиграло войну", а потому ЕС должен "разговаривать с новыми властями в Кабули, кем бы они ни были". Это необходимо, чтобы предотвратить миграционный и гуманитарный кризисы, а также, чтобы решать насущные задачи, включая обеспечение эвакуации из страны иностранных граждан и местных жителей, желающих покинуть Афганистан.
"Речь идет только о диалоге, а не о признании власти "Талибана", - добавили в ЕС. Признание новой власти будет зависеть от проведения мирной передачи власти в стране правительству, представляющему все слои населения, а также от того, насколько новые власти будут соблюдать фундаментальные права жителей страны.
В настоящий момент приоритетной задачей Евросоюза в Афганистане является эвакуация своего персонала и граждан Афганистана, работавших со странами ЕС.
Комментарии читателей Оставить комментарий
После победы талибов, страны ЕС,США и Украина с Индией,участвовавшие в операции в Афганистане,должны принимать афганских беженцев.
В России льются крокодильи слёзы о судьбе бедных афганцев, которым грозит смерть. Но на поверку оказывается, что жизнь афганцев им параллельна. На Западе события в Афганистане всколыхнули гражданское общество. Я не удивлюсь, если здесь примут до миллиона беженцев. В России гражданского общества нет. Поэтому и криводушие - ах бедные афганцы. А потом - зачем спасать, причём здесь мы? Кстати, Россия приветствовала борьбу с терроризмом в Афганистане и ввод туда войск.
Так эта проститутка кого угодно и что угодно признает, кроме Крыма и Донбасса. Бить надо этих евро с-к, как били в 1945 в Германии, как в 2008 в Грузии и как били в 2015 в Донбассе. Другого языка в Европах испокон века не понимали. И Меркель послать по-русски к..., а не переговоры об Афганистане разводить. Мы, Россия великая страна, а эта мерзавка нас унижать едет. Что с Минском баба Меркель? Нет ответа.
...на опиум.
импо-2021