Евросоюз признал победу талибов в Афганистане

12:11 18.08.2021

Евросоюз готов вести диалог с движением "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России), пишет ТАСС со ссылкой на заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

По словам Борреля, Евросоюз признает, что данное движение "выиграло войну", а потому ЕС должен "разговаривать с новыми властями в Кабули, кем бы они ни были". Это необходимо, чтобы предотвратить миграционный и гуманитарный кризисы, а также, чтобы решать насущные задачи, включая обеспечение эвакуации из страны иностранных граждан и местных жителей, желающих покинуть Афганистан.

"Речь идет только о диалоге, а не о признании власти "Талибана", - добавили в ЕС. Признание новой власти будет зависеть от проведения мирной передачи власти в стране правительству, представляющему все слои населения, а также от того, насколько новые власти будут соблюдать фундаментальные права жителей страны.

В настоящий момент приоритетной задачей Евросоюза в Афганистане является эвакуация своего персонала и граждан Афганистана, работавших со странами ЕС.