Террористы «Талибана»* устроили в Афганистане публичные казни

Террористы движения «Талибан»* (террористическая организация, запрещена в России ) устроили публичную казнь четырех командиров, являшихся сторонников прежних властей в Кандагаре.

Об этом сообщили местные жители в соцсетях.

При этом на выложенном местным журналистом видео, сцен самих казней нет, но видно, что многотысячная толпа собрана на стадионе провинциального центра. Снимающий видео за кадром поясняет, что людей собрали на публичную казнь.

По информации СМИ, среди казненных был командир Хашим Регвал, близкий к бывшему начальнику полиции Кандагара генералу Абдул Раззаку (убит в ходе вооруженного нападения в октябре 2018 года в резиденции губернатора провинции).

Taliban execute four famous commanders in the Kandahar’s stadium, including a close one to General Razaq named Hashim Regwal. pic.twitter.com/RF5OiMrilb

— Muslim Shirzad (@MuslimShirzad) August 18, 2021