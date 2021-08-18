Президент Афганистана с семьей нашел убежище в ОАЭ
Экс-президент Афганистана Ашраф Гани, бежавший после захвата государства движением «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация), в данный момент вместе со своей семьей находится на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сегодня, 18 августа, сообщили представители местного МИД.
Как говорится на сайте министерства, главу Афганистана и его семью приняли в стране «из гуманитарных соображений».
Ашраф Гани возглавляет Афганистан с 2014 года. 15 августа, когда члены «Талибана» без боя взяли Кабул и де-факто захватили всю территорию Афганистана, он вылетел из страны вместе с супругой и ближайшими советниками. В Facebook он сообщил, что сделал это для того, чтобы предотвратить кровопролитие. Первоначально СМИ писали, что Гани отправился в Таджикистан, Узбекистан или Оман.
Посольство РФ в Афганистане сообщило, что Гани убегал из Кабула с авто, полными денег. «Четыре машины были набиты деньгами, другую часть денег пытались запихнуть в вертолет, но не все поместилось. И часть денег осталась лежать на взлетном поле», — отмечал пресс-секретарь дипмиссии Никита Ищенко.
Комментарии читателей Оставить комментарий
у него ОАЭ есть.
Друзья Америки все именно такие. И этот президент набрал полные чемоданы фантиков с сбежал в Арабские Эмираты. Теперь понятно чего он хотел для своей страны. Он то сбежал. Но американец лучше свою служебную собаку посадит на кресло в самолёте, чем своего друга-афганца
....с семьей и целым вертолетом наворованного бабла нашел убежище в ОАЭ
А ещё вчера был "мудрейшим из мудрых" и человеком, "без которого нет Афганистана".
Вот так это случается. Внезапно.
не в Ростове?