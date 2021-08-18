Президент Афганистана с семьей нашел убежище в ОАЭ

18:55 18.08.2021

Экс-президент Афганистана Ашраф Гани, бежавший после захвата государства движением «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация), в данный момент вместе со своей семьей находится на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сегодня, 18 августа, сообщили представители местного МИД.

Как говорится на сайте министерства, главу Афганистана и его семью приняли в стране «из гуманитарных соображений».

Ашраф Гани возглавляет Афганистан с 2014 года. 15 августа, когда члены «Талибана» без боя взяли Кабул и де-факто захватили всю территорию Афганистана, он вылетел из страны вместе с супругой и ближайшими советниками. В Facebook он сообщил, что сделал это для того, чтобы предотвратить кровопролитие. Первоначально СМИ писали, что Гани отправился в Таджикистан, Узбекистан или Оман.

Посольство РФ в Афганистане сообщило, что Гани убегал из Кабула с авто, полными денег. «Четыре машины были набиты деньгами, другую часть денег пытались запихнуть в вертолет, но не все поместилось. И часть денег осталась лежать на взлетном поле», — отмечал пресс-секретарь дипмиссии Никита Ищенко.