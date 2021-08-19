Евросоюз признал выданные на Украине сертификаты о вакцинации

14:37 19.08.2021

Европейская комиссия (ЕК) признала действительными на территории ЕС сертификаты о вакцинации, полученные на Украине и выданные еще в двух странах — Турции и Северной Македонии. Об этом сообщается в релизе, размещенном на сайте ЕК.

С завтрашнего дня, 20 августа 2021 года, сертификаты о прививке, выданные в этих государствах, будут приниматься на территории стран ЕС на тех же условиях, что и цифровые сертификаты Европейского союза. В то же время Украина, Турция и Северная Македония согласились считать действительными на своей территории цифровые сертификаты о вакцинации ЕС.

«Я рад видеть, что список стран, внедряющих систему, основанную на цифровом сертификате ЕС COVID, неуклонно растет, и мы устанавливаем стандарты на международном уровне. Это поможет облегчить безопасные путешествия, в том числе и за пределы нашего Союза», — сообщил по этому поводу комиссар Европейского союза по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

«Комиссия продолжает сотрудничать с другими третьими странами в целях их подключения к системе ЕС», — отмечается в сообщении ЕК.

За все время пандемии на Украине ковидом заразились 2 270 226 человек, умерли 53 368. Всего в стране сделано 7 817 446 прививок. Две дозы вакцины получили 2 905 399 человек.