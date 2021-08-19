Евросоюз признал выданные на Украине сертификаты о вакцинации

Фото с сайта twitter.com

Европейская комиссия (ЕК) признала действительными на территории ЕС сертификаты о вакцинации, полученные на Украине и выданные еще в двух странах — Турции и Северной Македонии. Об этом сообщается в релизе, размещенном на сайте ЕК.

С завтрашнего дня, 20 августа 2021 года, сертификаты о прививке, выданные в этих государствах, будут приниматься на территории стран ЕС на тех же условиях, что и цифровые сертификаты Европейского союза. В то же время Украина, Турция и Северная Македония согласились считать действительными на своей территории цифровые сертификаты о вакцинации ЕС.

«Я рад видеть, что список стран, внедряющих систему, основанную на цифровом сертификате ЕС COVID, неуклонно растет, и мы устанавливаем стандарты на международном уровне. Это поможет облегчить безопасные путешествия, в том числе и за пределы нашего Союза», — сообщил по этому поводу комиссар Европейского союза по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

«Комиссия продолжает сотрудничать с другими третьими странами в целях их подключения к системе ЕС», — отмечается в сообщении ЕК.

За все время пандемии на Украине ковидом заразились 2 270 226 человек, умерли 53 368. Всего в стране сделано 7 817 446 прививок. Две дозы вакцины получили 2 905 399 человек.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 19.08.2021, 17:26
    Гость: Вскоре

    будет похож на аааагромный концлагерь: те, у кого есть ксива о вакцинации и QR код, напечатаны на лбу, будут в бронежелете, в каске с афтоматом охранять невакцинированных за колючей проволокой! А енти, без ксивы, будут организовывать диверсионные группы для ночных вылазок за колючую проволоку за водой, хлебом и параллельно будут уничтожать тех, у кого на лбу будет QR код. А фарма-мафия будет богатеть и богатеть..?

  2. 19.08.2021, 16:30
    Гость: Ни чего не ново под луной

    В 90-ые отбитые по голове после отсидки или качалки "тулили" свою радость для лохов-всевозможные крутые напитки, "Кеглевич", спирт "Royal" и тп.
    Лох опрокидывал рюмочку, затянулся "Marlboro" из Серпухова и чувствовал себя человеком.
    Еще раньше у них были пряжки на ремнях с фото "АВВА".
    Сейчас эти лохи выезжают на вороных после укола.

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