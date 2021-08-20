Испания не пустила российские военные корабли в Сеуту

Большой противолодочный корабль ВМФ РФ "Вице-адмирал Кулаков"

Российские военные корабли не смогли получить разрешение на стоянку в порту Сеуты на северном побережье Африки от МИД Испании, пишет РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ.

По данным журналистов, российская сторона запрашивала разрешение для стоянки  большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" и буксира "Алтай" в Сеуте с 18 пл 20 августа. Министерство обороны Испании не возражало против этого, однако в МИД страны решили дополнительно запросить Москву о конечной цели похода. Предполагается, что этим запросом Испания хотела избежать любой конфликтной ситуации, связанной с маршрутом российских кораблей.

В связи с тем, что Москва не ответила на этот запрос, в МИД приняли решение отклонить заявку. Отмечается, что это решение,  вероятно, было принято из-за позиции Мадрида как будущего организатора саммита НАТО весной 2022 года.

Аналогичная ситуация произошла в начале 2017 года, когда Испания не пустила в Сеуту следовавшую в Сирию российскую авианосную группу во главе с тяжелым авианесущим крейсером (ТАВКР) "Адмирал Кузнецов", мотивируя это решение давлением со стороны США и НАТО.

Визиты кораблей ВМФ России в Сеуту являлись обычной практикой в период с 2010 по 2016 годы. За это время было произведено около 60 заходов российских военных кораблей всех типов с экипажем более 10 тыс. человек. С октября 2016 года эта практика была временно приостановлена из-за возражений Великобритании, которая подвергла Испанию критике за материально-техническую поддержку судов, принимавших участие в российских операциях в Сирии.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 20.08.2021, 14:50
    Гость: Москва не ответила на этот запрос

    Надо было в школе хорошо учиться, чтобы уметь отвечать как надо.

  3. 20.08.2021, 14:22
    Гость: со стороны

    Пока - не факт, а временное состояние. Нужно погодить десятков лет несколько. При сегодняшнем "драйве" экономики, боеспособности и ума - не исключено.

  4. 20.08.2021, 14:20
    Гость: уточнение

    А разве Алжир что-то РФ должен? Люди никак не уяснят, что СССР и РФ - не одно и то же.

  5. 20.08.2021, 13:44
    Гость: Маss

    Если все так прекрасно с Крымом ,так ине нойте.Эта заноза будет постоянно вас беспокоить при любом удобном случае.

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