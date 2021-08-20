Испания не пустила российские военные корабли в Сеуту

08:02 20.08.2021

Российские военные корабли не смогли получить разрешение на стоянку в порту Сеуты на северном побережье Африки от МИД Испании, пишет РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ.

По данным журналистов, российская сторона запрашивала разрешение для стоянки большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" и буксира "Алтай" в Сеуте с 18 пл 20 августа. Министерство обороны Испании не возражало против этого, однако в МИД страны решили дополнительно запросить Москву о конечной цели похода. Предполагается, что этим запросом Испания хотела избежать любой конфликтной ситуации, связанной с маршрутом российских кораблей.

В связи с тем, что Москва не ответила на этот запрос, в МИД приняли решение отклонить заявку. Отмечается, что это решение, вероятно, было принято из-за позиции Мадрида как будущего организатора саммита НАТО весной 2022 года.

Аналогичная ситуация произошла в начале 2017 года, когда Испания не пустила в Сеуту следовавшую в Сирию российскую авианосную группу во главе с тяжелым авианесущим крейсером (ТАВКР) "Адмирал Кузнецов", мотивируя это решение давлением со стороны США и НАТО.

Визиты кораблей ВМФ России в Сеуту являлись обычной практикой в период с 2010 по 2016 годы. За это время было произведено около 60 заходов российских военных кораблей всех типов с экипажем более 10 тыс. человек. С октября 2016 года эта практика была временно приостановлена из-за возражений Великобритании, которая подвергла Испанию критике за материально-техническую поддержку судов, принимавших участие в российских операциях в Сирии.